国家卫健委印发方舱医院装备配置指南 要求休舱后做好收储调配

人民网北京7月13日电 （记者孙红丽）为构建平急结合的医疗救治体系，做好新冠肺炎感染者分类救治工作，国家卫生健康委组织制定了《方舱医院装备配置指南（试行）》（以下简称《指南》），提出了相关装备采购安装条件、保障能力等要求，列出了方舱医院装备配置的建议清单。

《指南》指出，方舱医院应根据自身功能定位、床位规模和服务量，科学确定装备品目和数量，原则上应充分依托托管医院开展检查检验工作。方舱医院确有检查检验需求的，可结合实际需求配置相关装备，确保装备适宜、运行安全、使用方便、经济合理。

方舱医院应按照当地要求，建立健全装备调配管理使用制度。方舱医院运行过程中，应做好装备日常巡检和维护；休舱后，做好收储调配，避免资源浪费。

采购安装方面，《指南》指出，方舱医院装备配置应做好空间规划，提前预留装备安装空间和条件。装备供应商应具备方舱医院启用后进入方舱服务和培训的能力，具备完善的EHS（环境Environment、健康Health、安全Safety）防护管理体系。

另外，结合近期方舱医院建设，《指南》研究提出了方舱医院装备配置建议清单。主要包括基本医疗装备及部分必要的非医疗装备。各地可在此清单基础上，结合自身实际情况，合理调整装备配置品目，并做好相关医用耗材的储备。