第七批国采拟中选结果公布 预计每年可节省费用185亿元

人民网北京7月12日电 （记者乔业琼）在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中采购，于7月12日在江苏南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。

据悉，本次有295家企业的488个产品参与投标，217家企业的327个产品获得拟中选资格，平均每个药品品种有5.4家企业中选。其中，6家国际药企的6个产品中选，211家国内药企的321个产品中选，投标企业中选比例73%。

本次集采药品涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，群众受益面广、获得感强。以肝癌一线靶向药仑伐替尼胶囊为例，每粒从平均108元下降到平均18元，一个治疗周期可节约费用8100元。在降血压领域首次纳入缓控释剂型，硝苯地平控释片降价58%、美托洛尔缓释片降价53%，高血压患者用药负担明显减轻。抗病毒药物奥司他韦每片从平均4.5元降至1元。此外，美国辉瑞公司的替加环素、日本安斯泰来公司的米卡芬净、西班牙艾美罗公司的依巴斯汀、意大利博莱科信谊公司的典帕醇等4个原研药中选，平均降价67%。

下一步，国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2022年11月用上本次集采降价后的中选产品。

自2018年12月“4+7”试点城市药品集中采购在上海开标以来，国家组织药品联合采购办公室已先后组织开展6批7轮国家集采。药品“集采”平均降价50%以上、耗材“集采”平均降价80%以上，累计减轻群众负担超2500亿元。