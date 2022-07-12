直播预告：关注胸痛 优化诊疗

高质量的诊断解决方案在疾病的预防和治疗中都有着重要的意义。诊断在对抗疾病和应对日益复杂的医疗挑战方面发挥着重要的作用，对于持续改善人民的健康具有重要价值。

我国心血管病患病率处于持续上升阶段，其中，急性心肌梗死等胸痛疾病尤为凶险。出现胸痛要如何应对？如果出现症状要如何分辨哪种胸痛是危险的“痛”？

7月14日10:00至11:00，中国胸痛中心联盟执行主席、北京大学第一医院心内科教授霍勇，首都医科大学附属北京安贞医院检验科主任袁慧将做客“人民好医生”直播间，共同就胸痛疾病等相关内容和网友进行分享，欢迎收看。

嘉宾简介：

霍勇，北京大学第一医院主任医师、教授。第十二届、十三届全国政协委员。现任世界华人心血管医师协会会长、亚洲心脏病学会主席、世界华人医师协会副会长、中国医师协会心血管内科医师分会副会长、国家卫生和健康委员会心血管疾病介入诊疗技术管理专家工作组组长、国家卫生和健康委员会心血管疾病医疗质量控制中心（冠心病介入）主任、中国医院协会心脏康复管理专业委员会主任委员、中国医师协会专科医师规范化培训心血管病学专科专家委员会主任委员、中国医师协会胸痛专业委员会主任委员、中国心血管健康联盟副主席、苏州工业园区心血管健康研究院院长等。

袁慧，首都医科大学附属北京安贞医院检验科主任、北京医学会检验医学分会常务委员、中国中西医结合学会检验分会委员、中国医院协会临床检验专业委员会常务委员、第七届卫健委临床检验标准委员会委员等。主要研究方向：心血管生物标志物临床应用和基础研究；临床实验室检验新技术及标准化。

如何收看：

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