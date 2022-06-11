来自心内科专家的“护心符”

新冠肺炎疫情防控期间，一些心血管疾病患者可能因为种种原因，不能及时到医院就诊或与心血管内科医生保持联系。为了防止病情出现反复和加重，疫情防控期间，患者的自我管理就更为重要。

目前有众多资料显示，有慢性基础疾病如心血管病（CVD）者如罹患新冠肺炎，出现并发症或死亡的风险更高，他们在特殊时期如何照护自己？记者采访了北京大学第三医院心血管内科专家团队，梳理了心内常见疾病的居家指南。

关于冠心病

疫情防控期间，长期服用的药物可以减量或者停药吗？专家表示，冠心病患者往往需要服用多种药物，包括抗心绞痛、调脂、抗血小板药物等，这些都是冠心病的基础药物，应长期坚持使用，不能因疫情或不方便就自行减量或停用。

对于做过支架术的患者来说，指南推荐的双联抗血小板的时长是1年，但还需要根据患者的具体情况以及置入支架的部位和长度来个体化决定，所以患者支架植入满1年时，一定要记得找手术医生复诊。

服用抗血小板药物期间，应观察有无出血倾向，如果是刷牙时牙龈出血、皮肤局部瘀斑、可自行处理的鼻出血、非常小的结膜出血，可以先观察；如出现大便颜色发黑或便血、尿血、呕血或是无法处理的鼻出血等现象，需要立即就医，查找出血原因同时调整抗血小板药物应用方案。切莫因担心出血、伤胃或发现皮肤瘀斑等自行停用抗血小板药物。

支架术后的患者需要加强病情观察和自我管理监测，及时识别病情恶化的危险信号，如支架术后出现胸痛持续不缓解或是胸痛发作时伴有大汗、晕厥之类的症状，需尽快急诊就诊。同时在家中测量血压、心率，如血压正常且胸痛持续存在，可舌下含服硝酸甘油。就诊时需戴好口罩做好个人防护，并携带平时就诊的病历资料（尤其是近期的心电图）和服用的药物等。

关于高血压

对于高血压患者而言，需要长期监测血压，疫情防控期间更要关注自己的血压。对于新诊断的或者血压不稳定的患者，建议家庭自测血压连续7天，每天早晚各一次；血压稳定后，也应该每周测1-2次。

晨起血压应该在起床排尿后坐位测量。建议使用经过认证的上臂式电子血压计，坐在有靠背的椅子休息5分钟。血压计袖带下缘距离肘窝2厘米，袖带绑好后以正好插入一指为宜。测量2~3次血压，每次间隔1~2分钟，取平均值作为本次测量的最终结果。最好用表格记录每次测量的血压结果。

一般而言，家庭血压低于诊室血压。家庭自测血压的正常上限参考值为135/85mmHg，也就是说，一般高血压患者家庭血压应该低于135/85mmHg；65~79岁患者家庭血压应低于140/90mmHg；80岁以上老年人应降至150/90mmHg以下；糖尿病患者的血压目标低于130/80mmHg；老年高血压或有其他疾病的高血压患者，建议按照之前医生确定的标准控制血压。

高血压患者即使没有症状、血压正常了，也需要长期服用降压药。在疫情防控期间，更要规律服药，突然停药会出现严重的“反跳”现象，引发血压、心率波动，甚至出现心血管事件。

如果降压药快用完了，可到附近的药店或医院及时配药。如果出现收缩压低于100mmHg，伴随头晕、乏力等症状，需要减少药量甚至停用，并及时通过线上医疗或到就近的医院诊治。

出现什么情况需要紧急就医？专家介绍，当出现以下严重情况之一，应立即拨打120联系急救车紧急送医救治：意识模糊或丧失；血压突然和显著升高（≥180/120mmHg），伴剧烈头痛、恶心呕吐、视力迷糊，或突发语言障碍和（或）肢体瘫痪等；持续性胸背部疼痛；下肢水肿、呼吸困难，或不能平卧；胸闷、胸痛伴大汗或窒息感，持续不能缓解等；尿中出现大量泡沫，或出现血尿，或在饮水量无改变的情况下，尿量突然显著减少；其他影响生命体征的严重情况，如意识模糊伴血压过低或测不出、心率过慢或过快，突发严重全身过敏反应等。

关于心律失常

“心慌”在医学上称之为“心悸”，是由于人们主观感觉上对心脏跳动的一种不适感觉。心跳一旦失去固有的规律，人就会不舒服，也就是常说的“心慌”。

“心慌”可能是疾病的征兆，也可能是正常生理反应。正常心脏每分钟跳动60-100次，当心脏跳得过快、过慢或不规则时，我们就会感觉到心脏跳动的不适。

出现“心慌”症状的患者，在症状发作时，建议首先自测血压、脉搏，重点了解自己脉搏的次数及规律性，可以通过电子血压计测量，也可以触摸桡动脉测量及计数。

如果脉搏超过了每分钟100次，则是出现了心动过速；脉搏小于60次，有可能是心动过缓，也有可能是合并了频发室性早搏。在测量时感受自己脉搏节律有没有漏跳或不齐，这些信息都会对医生的诊断有很大帮助。若“心慌”时测量脉搏很快（大于130次/分）或很慢（小于45次/分），同时伴有头晕、胸闷、胸痛、黑曚、气短、晕厥、呼吸困难等症状，应立即就医。

如果“心慌”是在情绪激动、剧烈运动、大量饮酒、饮茶、喝咖啡之后出现，则属于正常生理反应。去除上述诱因后，症状可自行缓解，就不必着急赶去医院。如果曾经患有心律失常等心脏疾病，譬如心房颤动等，再发“心慌”时必须引起重视，通过测量脉搏次数及节律，初步判断病情是否再发。对于再发心房颤动患者，建议尽早去医院就诊，或采用线上医疗途径，和心内科医生沟通药物治疗方案，避免心房颤动所致脑卒中等并发症。

关于心力衰竭

心力衰竭是指各种原因导致的心脏收缩/舒张功能减退，心脏不能有效地泵出血液。心力衰竭的临床表现为活动耐力下降，呼吸困难或疲乏，液体潴留（肺淤血、体循环淤血、外周水肿）。

慢性稳定性心衰患者如何做好自我管理？专家介绍，记录心率和血压，每日测体重，维持正常体重，按医嘱服药，低盐饮食，限制饮水及饮料，限制酒精摄入，戒烟，室内适度运动。心衰患者的体重管理非常重要，可以每天同一时间、同一条件下测量并记录；使用同一体重秤；每天清晨，空腹、排尿后测量；只穿少量或固定衣物。

出现哪些症状需要重视？疲乏加重，体力明显下降；呼吸困难，特别是平躺或休息时；体重剧增，3天内体重突然增加2公斤以上；脚、腿、踝关节和腹部水肿；咳嗽加重；食欲不振、腹胀、尿量减少；心悸，心跳加速。

哪些信号提示心力衰竭患者必须急诊就诊？持续严重的呼吸困难，并常伴有出汗；胸痛，含服硝酸甘油仍未缓解；心动过速或近似晕倒。