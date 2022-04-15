三家国内HPV疫苗上市公司股价大跌

4月14日，市场突然传出HPV的利空消息：世界卫生组织(WHO)首次认可了“单剂次”的HPV疫苗接种方案。受此影响，智飞生物、万泰生物和沃森生物全线大跳水。其中，智飞生物最大跌幅超过18%，沃森生物一度跌超7%，万泰生物盘中跌停。昨日午间，上述公司也紧急回应此事。

WHO认定

单剂次接种

与多次效果相当

北京青年报记者了解到，世界卫生组织（WHO）在其官网发布消息，该组织于4月4日到7日召开了免疫战略专家组（SAGE）会议，对单剂次人乳头瘤病毒(HPV)疫苗接种的证据进行了审议。结论认为，单剂次HPV疫苗接种方案可以有效预防由HPV持续感染引起的宫颈癌，且与两剂或三剂方案的效果相当。

截至目前，全球获批上市的HPV疫苗共有5款，分别是葛兰素史克的二价HPV疫苗、默沙东的四价HPV和九价HPV疫苗以及万泰生物的二价HPV疫苗和沃森生物二价HPV疫苗，后两家企业均是中国企业。而默沙东旗下的HPV疫苗佳达修则由智飞生物在国内独家代理。

在我国，这五款疫苗均获批上市，基本均为两剂型和三剂型，尚未有单剂接种的。

市场变化

三家国内相关公司股价大跌

WHO这一消息被市场认为是利空消息，直接导致3家相关上市企业股价大跌。4月14日，智飞生物开盘后不到一小时，股价持续下挫，半小时内跌超18%，午后跌幅缩小至10%。万泰生物开盘半小时后告跌停，午后开盘打开跌停板。沃森生物股价上午还曾一度翻红，但仍旧出现跌超7%情况，午后跌幅收窄至2%。

针对这一消息，智飞生物董秘办公室工作人员表示，公司内部一切经营正常，股价大跌主要是由于世卫组织发布的消息，确实提到了三针HPV疫苗可只打一针的说法，不过没有给出临床数据支撑，公司方面也正在讨论，积极应对这一情况。

万泰生物14日午间发布说明公告称，公司目前在国内获批的二价HPV疫苗是3剂次(9-14岁女性可以2剂次)。在目前国家药监政策下，如进行接种剂次等变更，需要履行一系列临床、数据支持及注册变更手续，在国家政策变更前，公司仍将继续按照目前获批的剂次进行销售。

沃森生物的二价HPV疫苗还未上市。该疫苗今年3月刚获得药品批文。在4月6日的业绩说明会上，沃森生物董事会秘书张荔称，公司二价HPV疫苗预计二季度内可以获得产品批签发，目前已陆续在开展国内各个省市的准入工作。

业内分析

“利空消息”可能为误读

有业内人士认为，若真的出现3剂减成1剂的情形，相关公司营收可能会受到较大影响。但是，亦有不少券商研究机构认为，这是市场误读了WHO的信息。德邦证券则认为，WHO审议单剂次HPV疫苗临床效果的根本原因在于，HPV疫苗目前全球依然是产能紧缺的状态，理解这个背景后，反而能够再次验证国产HPV疫苗出口的趋势将会非常明确。

北青报记者了解到，WHO表示，到2020年，HPV疫苗三剂疫苗的全球覆盖率仅为13%。HPV疫苗接种速度缓慢和覆盖率偏低背后，也受制于供应不足、接种成本高等一些因素制约。早在2020年11月，WHO已发布了《加速消除宫颈癌全球战略》，目标之一是到2030年，90%的女孩在15岁之前完成HPV疫苗接种。

世卫组织助理总干事Nothemba Simelela目前认为，单剂次HPV疫苗接种建议有可能推动该目标更快实现，同时，单剂次接种的成本更低、占用资源更少，节省下来的卫生经费和人力资源可以用于其他卫生优先事项。

华西证券认为，国内疫苗接种程序和临床方案都是有着极其严格的规定和要求，临床试验怎么做的、就要怎么接种，不可能根据一个非正式的会议发布的结果就去修改接种方案。文/本报记者 张鑫