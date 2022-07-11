全国妇联十二届五次执委会议召开

本报北京7月10日电 （记者杨昊）全国妇联十二届五次执委会议10日以电视电话会议形式召开。全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃出席会议并讲话，强调各级妇联要学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记“两个确立”、做到“两个维护”。紧扣迎接宣传贯彻党的二十大主线，加强思想政治引领，深化巾帼建功系列活动，推进家庭家教家风建设，把维护妇女权益工作做在平常、抓在经常、落到基层，坚决维护妇女领域政治安全，纵深推进妇联改革，团结带领广大妇女听党话，跟党奋进新征程，为防住疫情、稳住经济、安全发展贡献巾帼力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

全国妇联党组书记、副主席、书记处第一书记黄晓薇主持会议并报告上半年工作。会议履行了有关人事事项的民主程序。

《 人民日报 》（ 2022年07月11日 06 版）