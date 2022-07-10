武汉国内客运航班架次恢复到疫前同期水平

据武汉天河机场运行指挥中心数据：7月8日，武汉天河机场国内客运航班起降548架次，同比增长1.3%，国内客运航班架次恢复到2019年同期水平。

记者9日从武汉天河机场获悉，6月21日湖北省恢复跨省旅游后，武汉天河机场航班架次、客运量持续走高，继6月24日突破5万人次后，7月8日突破6万人次，运输旅客6.7万人次，创下今年3月份以来新高。

为做好旅客出行和航班安全服务保障工作，武汉天河机场积极采取多种措施，提前根据航司发布的航班计划，做好次日航班计划的预发布，对运行情况及时提示；组织各航司及相关单位研讨，挖掘、最大化利用可用资源，对过夜航班、机位统筹安排，切实保证靠桥率，为旅客提供优质服务。

此外，武汉天河机场为加快恢复航线航班，有序恢复国际航线，协助南航恢复武汉直飞伊斯坦布尔航线，协助国泰武汉—香港航线实现双向载客运行。争取航司开通了安康、菏泽、喀什、伊宁等新航点。同时，也积极协调各航司增加在武汉运力投入，加快恢复航班。

下一步，武汉天河机场将继续争取航司在武汉新开航点，加密现有热门航线航班频次，完善航线网络结构，满足广大旅客的出行需求。在做好航班恢复工作的同时，武汉天河机场也将坚持防疫工作不松懈，为旅客提供便捷、安全的出行服务。（张芹 张盼 管宇）