国家卫健委发布猴痘防控指南：各地应主动对入境人员进行排查

人民网北京7月1日电 （记者孙红丽）今年5月初以来，已有20多个非地方性流行国家发现多例猴痘病例，且已出现人际传播。

为规范猴痘流行病学调查、接触者判定和管理、实验室检测等工作，国家卫生健康委在《猴痘流行病学调查原则（试行）》等三个技术方案的基础上整合修订形成了《猴痘防控技术指南（2022年版）》（以下简称“指南”）并对外发布。

猴痘是由猴痘病毒(Monkeypox virus，MPXV)感染所致的一种病毒性人兽共患病，临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大。其既往主要发生在中非和西非，病死率为1%-10%，通过接种疫苗可获得有效保护。由于在1980年消灭了天花并随后停止接种天花疫苗，猴痘已成为公共卫生领域最重要的正痘病毒。

指南对猴痘目前的疫情概况、预防、诊断、疾病控制、治疗和预后等做了介绍。在预防方面，指南指出，出入境人员和涉疫地区人员需关注所在国的猴痘疫情信息。在猴痘地方性流行地区，尽量避免与啮齿类动物和灵长类动物（包括患病或死亡的动物）发生接触，不直接接触动物的血和肉，必须彻底煮熟后才能食用。处理染病动物或感染组织以及在屠宰过程中，应佩戴手套及其他适当的防护用品。

疫区归国人员需注意自我健康监测，出现皮疹等症状时，应主动就医，并告知接诊医生疫区旅行史，以助于诊断和治疗。若在国外有过接触史和暴露史，尚未出现症状，可主动联系当地疾控中心进行咨询和报备。

在疾病控制方面，指南指出，各级各类医疗卫生机构日常接诊发热伴出疹病人时，应注意询问病例流行病学史，同时进行病原学筛查，排除水痘、风疹、麻疹或其他明确病因引起。

现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查，特别是入境前21天内有猴痘疫情报告国旅居史的人员，密切监测出疹情况，发现可疑人员或疑似病例，应按相关规定及时报告辖区疾控机构并转送定点收治医疗机构。

指南还指出，目前国内尚无抗猴痘病毒药物。治疗主要包括对症支持治疗和继发性细菌感染的治疗。

另外，猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群，预后与感染的病毒株、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。