提高疫情防控的科学性精准性（国务院联防联控机制发布会）

本报北京6月28日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制28日召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，28日，《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》正式公布。国务院联防联控机制综合组召开全国疫情防控工作电视电话会议，强调各地各部门要时刻紧绷疫情防控之弦，严格执行第九版防控方案，把该管住的坚决管住，该落实的坚决落实，该取消的坚决取消，不一致的措施限期清理。

国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，防控方案的修订，主要基于疫情形势的变化、奥密克戎变异株的特点以及前期的试点研究，结合了上海、吉林等地的防控工作经验教训，并参照了世卫组织上半年发布的指南。相较第八版，第九版主要进行了3个方面的修订：优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，统一封管控区和中高风险区划定标准，完善疫情监测的要求。

雷正龙强调，第九版防控方案是对防控措施的优化调整，不是放松防控，而是要求更高了，要求更规范、更准、更快。要坚持“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针不动摇，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，充分利用资源，提高防控效率，统筹疫情防控和经济社会发展。

第九版防控方案对风险人员的隔离管控时限和方式进行了优化：将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，核酸检测措施从“集中隔离医学观察第1、4、7、14天核酸检测，采集鼻咽拭子，解除隔离前双采双检”调整为“集中隔离医学观察第1、2、3、5、7天和居家健康监测第3天核酸检测，采集口咽拭子。”解除集中隔离医学观察前不再进行双采双检。密接的密接管控措施从“7天集中隔离医学观察”调整为“7天居家医学观察”，第1、4、7天核酸检测。

“这样的调整并不意味着防控措施的‘宽松’，而是根据奥密克戎变异株的流行特点对防控措施的进一步优化，不会增加疫情传播的风险，是精准防控的体现。”中国疾控中心传防处研究员王丽萍说。

国家卫健委综合监督局副局长程有全介绍，为了高效解决群众反映的防疫“层层加码”问题，国务院联防联控机制综合组会同相关成员单位，成立了整治“层层加码”问题的专班。目前专班成员单位已经通过本部门的门户网站设立了“层层加码”问题的专栏或公布了投诉电话，面向社会收集违反“九不准”要求的问题线索，群众可以通过网站或电话进行投诉。国务院联防联控机制也要求各省级的联防联控机制成立省级的整治“层层加码”问题的专班。国家和省级专班将督促各地落实疫情防控政策，严格执行疫情防控“九不准”要求，坚决整治疫情防控简单化、“一刀切”、“层层加码”等突出问题。

“今年2月以来，我国流行的主要病毒株是奥密克戎BA.2亚分支系列。”中国疾控中心病毒病所研究员王文玲说，5月，国内从输入病例中首次检出BA.4和BA.5。近期，境外输入病例中发现的BA.4和BA.5感染者数量呈逐步增加迹象。从现有的初步研究结果看，BA.4和BA.5的传播力和免疫逃逸能力略有增强，防控难度将有所增加，我国外防输入压力增大。“我们将密切关注有关国家BA.4和BA.5的流行趋势，及时跟进全球关于新型变异株的研究进展，及时评估研判，指导各地落实好第九版防控方案的要求，科学精准做好奥密克戎变异株疫情的防控工作。”

《 人民日报 》（ 2022年06月29日 13 版）