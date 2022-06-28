一些地方对上海等地人员随意隔离 国家卫健委：立即纠正整改

人民网北京6月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

针对地方“层层加码”问题，国家卫生健康委监督局副局长程有全在会上强调，近日发现一些地方对上海等发生过疫情地区的人员随意采取隔离等限制措施，各有关地方应严格对照第九版防控方案，立即加以纠正和整改。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，针对群众反映强烈的违反“九不准”现象，今天，国务院联防联控机制综合组开通了公众留言板，设在国家卫生健康委官网首页，相关部门也公布了问题反映渠道。对于违反“九不准”的问题线索，将认真汇总整理，督促地方尽快整改，对典型案例将进行曝光。

程有全进一步介绍，“九不准”公布以后，国务院联防联控机制综合组会同相关成员单位，成立了整治“层层加码”问题的专班，专项整治疫情防控简单化、“一刀切”、“层层加码”等突出问题。经过前期准备，目前专班成员单位已经通过本部门的门户网站设立了“层层加码”问题的专栏或公布了投诉电话，现已面向社会收集违反“九不准”要求的问题线索，群众可以通过网站或打电话进行投诉。

同时，为高效地解决各地群众反映的地方“层层加码”问题，国务院联防联控机制也要求各省一级的联防联控机制比照国务院联防联控机制综合组专班的架构，成立省一级的整治“层层加码”问题的专班。同时，国家卫生健康委也要求各省级联防联控机制尽快设立畅通本省份的群众投诉举报疫情防控简单化、“一刀切”、“层层加码”等问题的有效渠道，像网站的专栏、电话，并及时向社会公布，收集核实办理本省份群众投诉举报的相关问题线索。

程有全表示，省级专班要及时核查问题线索，盯着办、督着改，以点带面、举一反三，防止类似问题再次发生。对整改不力、影响恶劣的要加强重点督办，确保群众反映的问题得到及时、妥善解决。必要时，国务院联防联控机制综合组和国家相关部门将进行督导、约谈。