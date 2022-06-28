如何实现病例的早发现？新版防控方案采取这些针对性措施

人民网北京6月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

今天，国务院联防联控机制综合组公布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》。方案针对奥密克戎变异株的特点，因时因势对疫情监测、风险人员的隔离管理、中高风险区划定标准等进行了调整。

在更早发现疫情方面，第九版防控方案有哪些针对性的手段和措施？对此，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，针对奥密克戎变异株传播更快，隐匿性更强的特点，第九版防控方案提出，要进一步强化监测预警，按照点与面结合、症状监测与核酸检测结合、传染病监测系统与其他部门监测系统结合的原则，开展人、物、环境等多渠道监测。

王丽萍介绍，第九版防控方案在以往常态化监测的基础上，一是加密了风险职业人群核酸检测频次，对与入境人员、物品、环境直接接触的人（如跨境交通工具司乘、保洁、维修等人员，口岸进口物品搬运人员，海关、移民管理部门直接接触入境人员和物品的一线人员等），集中隔离场所工作人员，定点医疗机构和普通医疗机构发热门诊医务人员等每天开展一次核酸检测。对从业环境人员密集、接触人员频繁、流动性强的从业人员（如快递、外卖、酒店服务、装修装卸服务、交通运输服务、商场超市和农集贸市场工作人员等）以及普通医疗机构除发热门诊外的其他科室工作人员等每周开展两次核酸检测。出现本土疫情后，根据疫情扩散风险增加核酸检测频次。

二是新增了药品监测要求当出现本土疫情后，对购买退热、止咳、抗病毒、抗生素、感冒等药物的人员进行实名登记，督促用药人及时开展检测。

三是增加抗原检测作为疫情监测的补充手段，提出基层医疗卫生机构对可疑患者、疫情处置时对中高风险区人员等可增加抗原检测。

“通过以上多渠道的监测机制，进一步提升常态化监测的敏感性，实现病例的早发现。”王丽萍说。