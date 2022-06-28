国家卫健委：第九版新冠肺炎防控方案决不是放松防控

人民网北京6月28日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍科学精准做好疫情防控工作有关情况，并答记者问。

今天，国务院联防联控机制综合组在国家卫生健康委官网全文公布了《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》。方案全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，针对奥密克戎变异株的特点，因时因势对疫情监测、风险人员的隔离管理、中高风险区划定标准等进行了调整。

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙强调，第九版防控方案是对防控措施的优化调整，决不是放松防控，而是要求更高了、要求更规范、更准、更快，关键是要把该管住的重点风险管住、该落实的落实到位、该取消的要坚决取消，坚持“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针不动摇，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，充分利用资源，提高防控效率，统筹疫情防控和经济社会发展。

中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，为进一步提高新冠肺炎疫情防控措施的科学性、精准性，2022年3-5月期间国务院联防联控机制综合组在全国选取部分地区开展了新冠肺炎疫情防控措施优化试点研究工作，研究发现，奥密克戎变异株平均潜伏期缩短，多为2-4天；绝大部分都能在7天内检出。基于研究结果和国内多地的防控实践，第九版防控方案对疫情相关风险人员的隔离管控时限和方式进行了优化。

王丽萍表示，目前，国际和国内的流行优势毒株均为奥密克戎变异株，将入境人员和密切接触者隔离期限从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”，这样的调整并不意味着防控措施的“宽松”，而是根据奥密克戎变异株的流行特点对防控措施的进一步优化，不会增加疫情传播的风险，是精准防控的体现。