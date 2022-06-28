从“吃得安全”迈向“吃得健康”

6月27日，国家卫健委举行新闻发布会，介绍党的十八大以来食品安全与营养健康工作进展成效。

国家卫健委食品安全标准与监测评估司司长刘金峰介绍，党的十八大以来，我国依法履行食品安全标准、风险监测评估等工作职责，落实“最严谨的标准”要求，树立大食物观，食品安全和营养健康各项工作取得积极进展。

全面打造最严谨标准体系，吃得放心有章可依。食品安全标准是强制性技术法规，是生产经营者基本遵循，也是监督执法重要依据。10年来，组建含17个部门单位近400位专家的国家标准审评委员会，坚持以严谨的风险评估为科学基础，建立了程序公开透明、多领域专家广泛参与、评审科学权威的标准研制制度，以及全社会多部门深入合作的标准跟踪评价机制，不断提升标准的实用性和公信力。截至目前，已发布食品安全国家标准1419项，包含2万余项指标。

着力强化风险监测评估能力，及时预警维护健康。建立了国家、省、市、县四级食品污染和有害因素监测、食源性疾病监测两大监测网络以及国家食品安全风险评估体系。食品污染和有害因素监测已覆盖99%的县区，食源性疾病监测已覆盖7万余家各级医疗机构。食品污染物和有害因素监测食品类别涵盖我国居民日常消费的粮油、蔬果、蛋奶、肉禽、水产等全部32类食品。

主动践行大食物观，助力“吃得安全”向“吃得健康”转变。大力推进国民营养计划和健康中国合理膳食行动。加强对一般人群和婴幼儿、孕产妇、老年人等特殊重点人群的科普宣教，广泛开展合理膳食指导服务。组织建设一批营养健康餐厅、食堂、学校等试点示范。通过社会共治共建，保障群众获得营养知识、营养产品和专业服务，提升食品营养场所的可及性便利性。

刘金峰说，学生饮食安全是全社会关注的焦点。国家卫健委始终将校园食品安全和防范学生食物中毒作为工作重点。一是将学校食品安全和食源性疾病监测作为国家食品安全风险监测的重要内容。二是围绕采购、贮存、加工、配送、供餐等关键环节，健全学校食品安全风险防控体系。三是组织开展主题宣教活动，动员全社会守护校园食品安全。总体来看，校园食品安全形势稳定向好，食源性疾病发病呈下降趋势，未发生涉及校园的重特大食品安全事件，无死亡病例发生。

近年来，通过组织实施国民营养计划和合理膳食行动，国民营养健康状况明显改善。监测结果显示，我国居民营养健康状况持续改善，城乡差异逐步缩小。2020年我国18—44岁居民平均身高分别为男性169.7厘米、女性158.0厘米，比2015年分别增加1.2厘米、0.8厘米。

中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强说，我国从2011年开始启动农村义务教育学生营养改善计划，为贫困农村义务教育学生提供营养膳食补助。各级疾控部门与教育部门密切配合，逐年开展监测评估显示，学生贫血率从2012年的16.7%下降到2021年的11.4%，学生的生长迟缓率从2012年的8.0%下降到2021年的2.5%。

《 人民日报 》（ 2022年06月28日 14 版）