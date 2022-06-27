中疾控专家：我国贫困地区学生生长迟缓率从8.0%降到2.5%

人民网北京6月27日电 （记者孙红丽）国家卫健委今日召开“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会，介绍党的十八大以来食品安全和营养健康工作进展与成效。

“监测评估显示，我国贫困地区中小学生贫血率从2012年的16.7%下降到2021年的11.4%，学生的生长迟缓率下降更多，从2012年的8.0%下降到2021年的2.5%。”中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强在会上表示，为了改善贫困地区中小学生的营养状况，我国从2011年开始启动农村义务教育学生营养改善计划，为贫困农村义务教育学生提供营养膳食补助。从最初的每学习日每人补助3元增加到现在每学习日每天每人5元。开发了学生电子营养师等营养配餐的平台，编制了学生餐营养指南、学龄儿童膳食指南等标准指南，还有系列的科普书籍，并开展系统培训，逐步提升基层疾控中心、教育部门、学校、供餐人员等等配餐的营养能力，学生的营养健康知识也有了很大提升。

另外，为了改善贫困地区婴幼儿营养状况，在中央财政支持下，国家卫生健康委从2012年起启动了贫困地区儿童营养改善项目，为国家集中连片特殊困难地区的6—24月龄的婴幼儿每天提供1包营养包，营养包富含蛋白质、维生素和矿物质作为辅助的营养补充品。同时，开展儿童知识的宣传和看护人喂养的指导咨询活动，项目依托妇幼健康系统的县乡村三级网络，开展营养包发放和科普知识宣传教育，有效提高了这个项目的覆盖率，营养包发放率，喂养知识也得到了广泛的普及。截止2021年，项目已实施对832个原国家级的贫困县的全覆盖，累计受益的儿童人数达到1365万。

丁钢强介绍，监测结果显示，2021年项目持续监测地区6-24月龄婴幼儿平均贫血率和生长迟缓率与2012年基线调查相比，分别下降了66.6%和70.3%。项目的实施有效改善了贫困地区儿童营养与健康状况，促进了儿童生长发育，受到了各级政府和广大群众的高度认可和欢迎。联合国儿童基金会等国际组织也对项目给予高度评价，YYB（“营养包”的拼音首字母缩写）已经成为专有名词，在国际社会具有广泛的影响力。也有很多公益机构和社会爱心人士在贫困地区开展了许多改善儿童营养状况的项目。