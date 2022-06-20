把人民健康放在优先发展战略地位

习近平总书记指出：“要把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度体系，保障公共卫生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生产方式、经济社会发展模式和治理模式，实现健康和经济社会良性协调发展。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，作出“全面推进健康中国建设”的重大决策部署，颁布实施《“健康中国2030”规划纲要》，开启了健康中国建设新征程，走出了一条中国特色卫生健康事业改革发展之路，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实的健康基础。

人民健康水平显著提高，主要健康指标总体上居于中高收入国家前列，健康中国建设取得良好开局，中国特色基本医疗卫生制度框架基本建立。

建成世界上规模最大的医疗卫生体系，形成覆盖城乡的医疗卫生服务网。2021年，全国总诊疗量达85.3亿人次，出院人数2.4亿人，医疗服务总量居世界第一。2021年末，全国共有医疗卫生机构103.1万个，床位957万张。10年来，我国医疗卫生服务资源总量持续增长，医疗技术能力和医疗质量水平不断提升，为人民健康提供了可靠保障。

医疗卫生队伍日益壮大，支撑起世界上最大的医疗卫生服务体系。2021年末，卫生技术人员达1123万人。其中，执业医师和执业助理医师427万人，注册护士502万人。

在重庆市万州区龙驹镇官坝村卫生室，张大爷坐在电脑前和重庆大学附属三峡医院的专家对话，村医李小建在一旁仔细记录。张大爷患有糖尿病，以前跑一趟医院很不方便，来回需要大半天。如今，村民可以随时预约专家，看病就医更加便捷。李小建说：“自从村卫室成为三峡医院互联网医院的接诊点，很多村民都来找‘网上医生’。”

10年来，我国分级诊疗制度加快推进，有效缓解了群众看病难问题。2021年末，基层医疗卫生机构达97.7万个。其中，乡镇卫生院3.5万个，社区卫生服务中心（站）3.6万个，村卫生室59.9万个。全国有山西、浙江、新疆3个试点省份和其他省（区、市）567个试点县开展紧密型县域医共体建设，超过70%的试点县达到紧密型标准，试点县医疗服务效能提高，县域内就诊率超90%，“强县域、强基层”作用开始显现。

公共卫生体系建设持续推进，基本公共卫生服务均等化水平不断提高。基本公共卫生服务经费人均财政补助标准从2015年的40元提高到2022年的84元，免费向全体城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务项目和地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、医养结合等19项服务。2021年末，专业公共卫生机构达1.3万个。推动家庭医生签约服务高质量发展，重点人群家庭医生签约覆盖率超过70%。

在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，我国医疗卫生体系经受住了考验，为打赢疫情防控阻击战发挥了重要作用，为保护人民生命安全和身体健康、高效统筹疫情防控和经济社会发展作出了重要贡献，充分体现了深化医改的重大成果。

筑牢公共卫生体系防线。深入实施健康中国行动，着眼于全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病，推动从以治病为中心向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量，延长健康寿命。

《 人民日报 》（ 2022年06月20日 01 版）