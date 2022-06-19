海内外专家学者“云端” 分享控制和消除热带病新策略、新技术

专家学者们云端围绕热带病控制和消除的挑战、热带病控制和消除的新策略新技术等主题进行深入探讨和分享。 上海交通大学医学院供图

中新网上海6月18日电 (陈静 童宽)记者18日获悉，由上海交通大学医学院和中华预防医学会全球卫生分会联合主办的“澜湄区域热带病防治技术培训班”云端举行。

上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院夏尚副研究员在培训班上表示，中国在本土疟疾消除阶段实施的“1-3-7”监测响应工作规范和监测预警系统成效显著，全健康理念为现阶段的疟疾防治提供了新的思路，通过建立“人与动物”“人与环境”“动物与环境”三个模型分析研究中缅边境疟疾传播情况，可为中国输入性疟疾防治和全球疟疾消除提供保障。

据了解，世界卫生组织被忽视热带病控制司技术官员郭家钢博士、瑞士热带病与公共卫生研究所所长JürgUtzinger以及来自全球知名高校、研究院所等的数位专家授课。本次培训班为期3天，专家学者们围绕热带病控制和消除的挑战、热带病控制和消除的新策略新技术等主题进行深入探讨和分享，吸引了近300名全球热带病防治青年业务骨干。

上海交通大学医学院党委副书记施建蓉表示，希望依托“热带病防治澜湄联合实验室”，以全健康为核心理念，进一步加强对重点热带病的诊断、防控和监测技术进行联合攻关，培养高水平人才，为中国与东南亚国家的卫生合作提供支持，保障东南亚公共卫生安全。

在培训班上，来自上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院教师张晓溪，分享了全球全健康指数(GlobalOneHealthindex,GOHI)研究成果。据悉，GOHI是由上海交通大学医学院-国家热带病研究中心全球健康学院周晓农研究员、郭晓奎教授研究团队牵头，联合国际国内多家单位共同开发的系统评价全球全健康发展绩效的分析工具。该指数的开发，将有助于促进对全健康方法的要素和功能的理解，并将有助于推动在全球范围内运用全健康理念改进决策实践，促进有需要地区的能力建设。

来自世界卫生组织被忽视热带病控制司技术官员的郭家钢博士分享了“热带病防治现状与挑战”。他以湄公河血吸虫病防控为案例进行了生动细致的讲解，并指出疾病防治需要应用全健康的思维，从人类、动物和环境整体角度出发，制定全面、综合的防治措施以阻止热带病的传播与反弹。

在培训班上，云南省寄生虫病防治研究所所长周红宁教授分享了登革热的跨境传播与国际联合防控的经验。对于未来登革热的防控，周教授强调应加强中国与周边国家的交流合作，推进合作平台的建设，推动与各地政府部门间的合作，提升专业团队规模和防控机制。