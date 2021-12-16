冯子健：让健康中国行动走进基层，挖掘创新实践新力量

中华预防医学会秘书长冯子健

12月15日，由人民网主办、人民健康承办、中华预防医学会学术支持的首届人民健康大会暨2021健康中国行动创新实践案例总结大会在京举行。来自国家相关部委、学协会以及大健康领域的专家和代表齐聚一堂，细数健康中国行动启动两年来的发展与推进的成果，共同擘画健康中国的未来。中华预防医学会秘书长冯子健认为，此次由人民网·人民健康组织的健康中国创新实践案例的征集与展示面向基层，这是宣传健康中国行动的好机会，也是发现基层创新实践的好途径。

冯子健表示，健康中国创新实践案例征集工作，从广泛征集到专家评议，共历经半年。同时，为提高案例展示交流工作的严谨性，主办单位邀请健康中国重大专项行动相关领域专家学者，进行多次座谈并对征集到的案例进行评议。评议专家从案例的实际成果表现、可复制借鉴程度、创新程度和对健康中国行动的宣传程度等方面，进行了综合评议，最终选出100个示范案例。

“这些获评的示范案例，或是由基层单位用创新的理念、创新的方法落实健康中国行动，或是由政府、社会力量融合，积极履行各方的健康责任，共同推进重大专项行动。”冯子健表示，希望各单位继续发挥创新精神，为落实健康中国行动持续贡献力量。