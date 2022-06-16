@面膜女孩 面膜需要天天贴？你错了！

人民网北京6月16日电 （乔业琼、实习生王美力）夏天来了，除了强烈的日晒，还有炎热潮湿的问题，这些环境要素都会比较容易引起肌肤问题，因此，市场上对面膜的需求一直居高不下。在日常生活中，多久需要敷一次面膜？需要注意哪些问题？本期《1分钟养生课》邀请四川大学华西医院皮肤科教授、主任医师，中国医师协会皮肤科医师分会顾问李利，为广大网友分享相关知识。

李利表示，正常皮肤完全没有必要早晚各贴一次面膜，一般情况下，三天左右贴一次就足够。

那么，什么情况下需要天天贴面膜？李利指出，做医美手术后，比如光电治疗；或者是皮肤有疾病，比如玫瑰痤疮、激素依赖性皮炎、过敏性疾病等情况，可能需要每天贴一次面膜，等到炎症缓解了以后，建议及时恢复到三天贴一次的频率。

万一面膜里违规地添加了激素、抗生素等，应该如何及时发现？对此，李利介绍两种方法鉴别。

第一种方法是关注国家药监局APP，每个季度会出相关报告，列出违规面膜。

第二种方法是关注使用效果。如果在使用某一款面膜时，效果非常好，停用后出现皮肤不耐受、皮肤瘙痒、皮肤干燥、皮肤发红等问题，但是一旦再使用这款面膜，症状立刻消除，对于这种情况就一定要警惕，里面有可能添加了激素。还有一种情况是，如果使用了某一款面膜，对于痘痘的治疗效果非常好，达到立竿见影的程度，就要怀疑里面是不是有抗生素。

“如果有抗生素或者添加了激素，一定要立即停止使用，情况严重的，一定要到医院的相关科室，进行正规的治疗。”李利强调。