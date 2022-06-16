北京新增本土确诊病例14例和本土无症状感染者4例

中新网6月16日电 据北京市卫健委微信公众号消息，6月15日0时至24时，北京市新增14例本土确诊病例和4例无症状感染者，无新增疑似病例；新增1例境外输入确诊病例和3例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院16例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住西城区银锭桥胡同，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例2、3：现住朝阳区白家庄东里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例4：现住朝阳区惠生园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例5：现住朝阳区甘露园南里一区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例6：现住朝阳区前祁庄，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例7：现住朝阳区汇园公寓，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例8：现住朝阳区山水铂宫，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例9：现住朝阳区西柚青年旅宿(北京国展三元桥店)，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例10：现住海淀区今典花园，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例11：现住丰台区顶秀金石家园，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例12：现住丰台区京粮悦谷首城东区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例13：现住石景山区隆恩寺路99号院，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

确诊病例14：现住昌平区天通苑北二区，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1：现住朝阳区吉庆里小区，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者2：现住朝阳区三里屯南路14号楼，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者3：现住朝阳区白家庄东里，涉天堂超市酒吧(工体西路6号)相关人员，6月15日诊断为无症状感染者。

无症状感染者4：现住朝阳区团结湖东里，曾到访天堂超市酒吧(工体西路6号)，6月15日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例：中国台湾籍，6月13日从中国台湾到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，6月14日报告核酸检测结果为阳性，6月15日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。