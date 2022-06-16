上海新增本土确诊病例9例和本土无症状感染者7例

中新网6月16日电 据上海市卫健委微信公众号消息，2022年6月15日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例9例和无症状感染者7例，其中7例确诊病例和7例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者1例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月15日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例9例。新增治愈出院28例。

病例1—病例3，居住于浦东新区，

病例4，居住于徐汇区，

病例5，居住于虹口区，

病例6，居住于杨浦区，

病例7，居住于宝山区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例8，居住于虹口区，

病例9，居住于杨浦区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(6月15日已通报)

本土无症状感染者情况

2022年6月15日0—24时，新增本土无症状感染者7例。

无症状感染者1、无症状感染者2，居住于徐汇区，

无症状感染者3，居住于虹口区，

无症状感染者4、无症状感染者5，居住于杨浦区，

无症状感染者6，居住于宝山区，

无症状感染者7，居住于青浦区，

为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月15日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告4例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院3例，均来自新加坡。

病例1为中国籍，在西班牙工作，自西班牙出发，经荷兰转机，于2022年6月8日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月9日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为新加坡籍，在新加坡探亲，自新加坡出发，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月13日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

4例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者47人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月15日0—24时，新增境外输入性无症状感染者1例。

该无症状感染者为中国籍，在阿联酋工作，自阿联酋出发，于2022年6月6日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

该境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，同航班密切接触者此前均已落实集中隔离观察。

2022年6月15日0—24时，解除医学观察无症状感染者172例，其中本土无症状感染者170例，境外输入性无症状感染者2例。

2022年2月26日0时至2022年6月15日24时，累计本土确诊58098例，治愈出院57373例，在院治疗137例(其中重型6例，危重型8例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月15日24时，累计境外输入性确诊病例4655例，出院4627例，在院治疗28例。现有待排查的疑似病例0例。