北京采取综合措施防控涉天堂超市酒吧疫情

新华社北京6月15日电（记者乌梦达、侠克）6月15日0时至15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者7例。自6月9日出现涉天堂超市酒吧聚集性疫情以来，截至6月15日15时，北京市累计报告327例新冠肺炎病毒感染者，均与天堂超市酒吧相关。北京市正采取综合防控措施阻断病毒传播链条。

北京市疾控中心副主任刘晓峰说，涉天堂超市酒吧聚集性疫情处于发展阶段，续发病例涉及多个公共场所，呈现点多面广的特点，疫情仍存在传播扩散风险。由于酒吧人员密集，到访人员构成复杂，且存在未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的情况，增加了疫情防控难度。

根据通报，部分人员多日未进行核酸检测，且发热后仍前往聚集性场所。北京市公安局副局长潘绪宏说，此次天堂超市酒吧聚集性疫情，说明奥密克戎毒株具有极强隐匿性、超常传播力，任何一次疏忽和违规，都有可能让无数人的艰辛和努力功亏一篑。

当前，疫情防控正处在关键时刻。据介绍，北京市将坚持“动态清零”总方针不动摇，采取快速灵活、科学精准的综合防控措施，进一步提高流调、转运、隔离、管控等各环节处置的质量和效率，以最快速度阻断病毒传播链条。对容易成为疫情“放大器”的风险点位提级管控；对到访涉疫场所的风险人员分级分类落位管控。

北京市公安部门表示，对天堂超市酒吧及相关负责人涉嫌妨害传染病防治的行为，警方已依法刑事立案侦查。

北京市文化和旅游局介绍，为最快速度阻断病毒传播，北京市有关部门对全市酒吧、夜店、KTV、网吧等娱乐场所进行全覆盖大检查，在地下空间以及不合格的娱乐场所全部关停，所有公共场所都要严格落实逐人测温、扫码验码。

北京市疾控部门提醒，市民要继续严格遵守各项防疫规定，按要求核酸检测，进入公共场所配合测温扫码、查验72小时内核酸阴性证明。不得以“亮码”代替“扫码”，同行人员严禁“一人扫码、多人进入”。特别是与官方公布的病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员应立即向社区报告。如接到社区或疾控中心通知为风险人员的电话，一定要积极配合，提供真实有效的个人信息，如实报告个人活动轨迹，立即主动向单位、宾馆等报告，不外出，不接待来访亲友，配合落实各项防控措施。