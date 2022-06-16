北京：公共场所设置防疫督导员

“要加强涉疫风险应急处置统筹调度，市区政府一把手直接调度处置；对病例居住地、工作单位以及活动轨迹所涉风险点位采取封（管）控措施，对容易成为疫情‘放大器’的风险点位提级管控。”6月15日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第366场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人、市政府新闻办主任徐和建说，“对到访涉疫场所的风险人员分级分类落位管控；排查要深入细致，消除隐匿传播风险；管控要迅速跟上，科学精准划定封（管）控区。”

6月15日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，均为隔离观察人员；6月9日至15日15时，北京累计报告327例新冠肺炎病毒感染者，均涉天堂超市酒吧聚集性疫情。其中，天堂超市酒吧到访人员226例，酒吧工作人员7例，到访人员的续发关联人员94例，涉及14个区和经开区。北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰表示，当前北京市疫情防控仍处于关键阶段，要继续坚持“快、严、准、实、细”防控要求，快速排查涉疫风险人员和点位，快速精准划定封（管）控区，加强流调溯源、信息横传、落位管控，尽快阻断病毒传播链条。

目前，北京市正在开展全市社会面疫情风险大排查，以有效降低和控制疫情社会面传播风险。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室负责人王大广表示，本着“在哪里哪负责、谁管理谁负责”的原则，对街道（乡镇）落实统筹兜底责任，行业部门落实监管责任；在公共场所设置防疫督导员，重点排查公共场所扫码查验情况；严格排查高风险场所，防止产生新的具有放大器效应的风险点位；从严从快做好涉疫场所风险人员排查管控，对发现的问题即查即改，并适时“回头看”，防止问题反弹回潮。同时建立健全“群众举报制”，通过网络、12345热线等多种方式，畅通群众监督渠道。

本轮疫情发生以来，北京市开展公共场所防疫大检查，重点查办了一批涉疫违法违规典型案件，对不符合防疫要求、落实防疫措施不力的通报一批、整改一批、关停一批。北京市文化市场综合执法总队副总队长于鹏介绍，自6月9日以来，北京市区两级文化综合执法部门共出动执法人员5803人次，检查各类文娱场所3933家次，对全市文旅场所开展“全覆盖、无死角、无盲区”大检查。