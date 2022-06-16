新冠病毒或有损胎儿大脑发育

美国研究人员在最新一期《美国医学会杂志·网络开放》上撰文称，与没有接触新冠病毒的婴儿相比，在子宫内接触到新冠病毒的婴儿在分娩后第一年更容易被诊断出神经发育障碍。最新研究再次强调了孕妇在怀孕期间接种疫苗的重要性，并预示着在新冠疫情期间出生的婴儿长大后可能会出现更多症状。

麻省总医院罗伊·普利斯等人对新冠疫情期间在该医院出生的7772名婴儿（其中222名婴儿的父母在怀孕期间新冠病毒检测呈阳性）开展研究，得出了上述结论。

研究人员表示，虽然神经发育障碍通常在孕晚期甚至婴儿出生后一段时间才被诊断出来，但在子宫内接触新冠病毒的婴儿，与语言和运动功能问题相关的神经发育障碍“明显更常见”，即使考虑到可能影响神经发育障碍的其他因素，如种族、种族、母亲年龄、后代性别和早产等。

研究人员还指出，孕晚期接触新冠病毒的胎儿，出生后神经发育障碍的发生率特别高。

普利斯强调说，这一发现也突显了新冠疫情对孕妇及其婴儿可能造成的另一系列危险。感染新冠病毒的孕妇患严重疾病和死亡的风险更高，早产的可能性更大，而且更容易出现严重并发症。此外，早产婴儿更容易出现短期和长期健康问题，包括行为问题和心脏问题。接种疫苗虽然不能消除所有感染风险，但已被反复证明能有效降低相关风险。

不过，他们也表示，由于这项研究是观察性的，因此无法确定新冠病毒与较高的神经发育障碍发病率之间确切的联系，还需要开展进一步研究。