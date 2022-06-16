北京织密社会面防控安全网（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京6月15日电 （记者朱竞若、王昊男）6月14日零时至24时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者63例，其中社会面筛查人员1例；6月15日零时至15时，新增本土感染者7例，均为隔离观察人员。当前，本轮疫情防控处于关键阶段，北京坚持“动态清零”总方针不动摇，迅速部署开展社会面风险大排查。与此同时，各类市场主体积极履行防疫责任，共同织密筑牢社会面疫情防控的安全网。

抓住关键，明确重点。北京市《关于统筹做好社会面疫情风险排查工作的指引》提出，要发挥街道（乡镇）属地统筹和兜底作用，在街道（乡镇）层面组建工作专班；各类风险点位要分门别类建立台账，做到底数清、情况明、信息准。此外，北京还将依托各级执法力量，通过日常检查、随机抽查、节假日巡查等方式，对各类经营单位进行全覆盖巡回检查。

即查即改，防止反弹。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室负责人王大广介绍，对社会面风险排查发现的问题，要即查即改。需要持续整改落实的，要建立整改台账、挂账督办。对整改完成的点位，要适时组织“回头看”，防止问题反弹回潮。对整改不到位的，要进行通报整顿，压实各类经营主体防疫责任。

深排细查，严格执法。北京市文化市场综合执法总队14日晚发出大排查动员令，与相关执法部门划定9个区32大商圈，联合属地管理部门开展摸排行动。北京市市场监管综合执法总队副总队长、督办贺捷介绍，6月12日，朝阳区市场监管局拟对北京钰泰糖果娱乐有限公司（天堂超市酒吧）未按规定扫码、测温、查验核酸检测阴性证明的行为依法吊销营业执照，目前已送达《行政处罚告知书》和《拟列入严重违法失信名单告知书》。

6月15日，北京召开疫情防控新闻发布会通报，14日北京新增1例社会面筛查感染者，工作地点为南京大牌档（朝阳区慈云寺远洋店），为天堂超市酒吧到访人员同事。朝阳区连夜开展流调，截至15日15时，判定密接613人（含同时空），相关风险点位及人员均已管控落位。朝阳区副区长孟锐介绍，聚焦重点区域、重点场所、重点行业、重点人群，持续开展“七天一轮”全覆盖检查。据通报，6月9日至15日15时，北京市累计报告327例新冠肺炎病毒感染者，均涉天堂超市酒吧聚集性疫情。

北京公交集团从6月15日起，全网所有线路升级服务功能，实现乘客刷卡乘车可自动同步核验健康码信息功能。北京在紧绷疫情防控这根弦的同时，正快速有序推进复工复产、复工达产。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 04 版）