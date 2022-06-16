满足人民健身需求 促进人的全面发展（奋进新征程 建功新时代·伟大变革）

建设体育强国，是全面建设社会主义现代化国家的一个重要目标。习近平总书记强调：“加快建设体育强国，就要坚持以人民为中心的思想，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，落实全民健身国家战略，不断提高人民健康水平。”

党的十八大以来，全民健身得到前所未有的高度重视：2012年，“广泛开展全民健身运动”写入党的十八大报告；2014年，全民健身正式上升为国家战略；2016年，《全民健身计划（2016—2020年）》印发；2017年，党的十九大明确提出“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”的目标；2021年，《全民健身计划（2021—2025年）》印发；前不久，《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》印发——一系列政策举措相继出台，充分体现了以人民为中心的发展思想。

体育强则中国强，国运兴则体育兴。党的十八大以来，全民健身国家战略深入实施，全民健身场地设施明显改善，全民健身参与程度不断提高，全民健身公共服务体系基本建立。到2021年底，全国共有体育场地397.1万个，体育场地面积达到34.1亿平方米，人均体育场地面积2.41平方米，分别比2013年增长134.3%、71.2%和65.1%。如今，政府主导、多部门协同、全社会参与、全民共建共享的群众体育格局已初步形成，随着全民健身走向纵深，人民身心更健康、生活更美好，实现共同参与、共同尽力、共同享有，为推动我国由体育大国向体育强国迈进注入源源动力。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 07 版）