在线“云健身”，方便又有趣（新时代新作为）

一部平板电脑、一张瑜伽垫，再搭配简单的运动服，北京市民李天乐健身劲头十足，“以前没觉得健身这么好玩，现在不仅一周三练，还经常拉上家人一起锻炼。”

李天乐今年29岁，是一名上班族。今年4月，她偶然在短视频平台浏览到一名健身博主的直播视频，被深深吸引，“这位博主健身教学风趣幽默，选取的音乐也非常好听”。从此，她每周固定时间在家中“打卡”健身。

近年来，健身相关内容在网络上受到热捧，“云健身”逐渐流行。今年1至4月，某短视频平台运动健身视频创作者数量同比增长78%，运动健身视频累计条数同比增长159%，健身类直播观看人数同比增长80%。“在线健身模式适合居家健身场景，低成本、高效率，对养成运动健身习惯具有重要意义。在线健身火热，说明大众健身的需求在持续增长。”Keep运动研究院资深研究员海东说。

4月28日，由国家体育总局群众体育司、中华全国体育总会群体部联合多个单位和部门开展的“全民健身线上运动会”启动，相关线上赛事和健身指导视频在多个互联网平台受到欢迎，上线一个月，参与人数便突破330万人。

“我们也希望看到更多的健身达人在自己参与活动的同时，通过线上带动更多人加入健身锻炼的队伍。通过群众带动群众、群众组织群众、群众指导群众，真正让全民健身蔚然成风。”国家体育总局群众体育司司长丁东说。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 06 版）