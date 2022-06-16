全民健身，提升生活品质和幸福感（谱写新篇章）

北京冬奥会、冬残奥会成功举办，“带动3亿人参与冰雪运动”的目标成为现实；全民健身进入千家万户，为人民群众的幸福生活增添健康和快乐。构建更高水平的全民健身公共服务体系，是加快体育强国建设的重要基石，是顺应人民对高品质生活期待的内在要求，是推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展的重要内容，在新时代呈现出一派生机勃勃的景象。

习近平总书记深刻指出，全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵，是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。党的十八大以来，随着全民健身国家战略深入实施，“体育让生活更美好”的理念深入人心。如今，群众健身运动场地设施不断完善，群众性体育赛事活动蓬勃开展，全民健身公共服务体系基本建立……以人民为中心，全民健身工作取得历史性成就，展现出前所未有的新气象。

立足人民需求 融入大众生活

健身去哪儿？广大人民群众所想所盼，就是开展群众体育工作的突破口。近年来，各地因地制宜，以便民惠民为主线，不断打造遍布城乡的“15分钟健身圈”，打通服务群众健身的“最后一公里”，展开了许多生动实践。内蒙古呼和浩特利用城市改造升级过程中留下的“金角银边”，在街边建起近千个“笼式足球场”，深受大众欢迎。安徽2021年启动全民健身场地设施补短板五年行动计划，重点建设贴近社区、方便可达的全民健身中心、多功能运动场等健身设施，切实服务百姓民生。

从影响深远的国家战略到惠及万家的生活风尚，全民健身已融入大众生活，为美好生活增添更多色彩。

截至2021年年底，全国体育场地共有397.1万个，较2013年增长134.3%；全国体育场地面积达34.1亿平方米，人均体育场地面积2.41平方米，分别较2013年增长71.2%和65.1%。“举步可就”的全民健身设施覆盖率不断提高，人民群众的获得感实实在在。

丰富多彩的群众赛事活动百花齐放，全民健身这座“大花园”五彩缤纷。各地结合人文传统、地域特色和群众需求，打造“一区一品”“一街一品”“一行一品”，全民健身品牌活动日益丰富，从乒乓球、羽毛球、篮球、游泳、跑步等传统项目向冰雪、骑行、马拉松等更多新兴项目拓展，人民群众的幸福感不断增强。

2017年天津全运会，十几个群众体育项目首次加入全运大家庭，“我要上全运”全民健身活动辐射全国各地，深入街头巷尾。“全运惠民”成为主题活动，为全民健身增添了新动力。2021年陕西全运会，群众体育项目不断完善，普通运动爱好者也能成为大型赛事的主角，展现全民健身的风采魅力。

引导群众科学健身，是开展全民健身的重要理念。近年来，各级体育部门研究规范各类健身方式方法，线上与线下相结合，将科学健身理念与方法送到群众身边，同时加大社会体育指导员的选拔培养，基层体育工作者队伍不断壮大。截至2021年年底，获得技术等级证书的社会体育指导员超过270万人，全国每千人拥有公益社会体育指导员达到1.91人。

促进人民健康 提升幸福指数

2016年，石家庄路跑协会成立，目前已有注册会员1.8万余人。“近些年，跑步爱好者数量大幅增加，一项项政策的出台，也为协会健康发展提供了支持。”石家庄路跑协会负责人王京华感叹，协会发展赶上了好时候。

党的十八大以来，全民健身得到前所未有的高度重视——2014年，全民健身正式上升为国家战略；2016年，《全民健身计划（2016—2020年）》正式印发；2017年，党的十九大明确提出“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”目标；2021年，《全民健身计划（2021—2025年）》正式印发……一系列政策出台，彰显着以人民为中心的发展理念。全民健身与经济、民生、教育、文化等事业同频共振、同向发展，形成了互促共进的发展格局。

随着人民生活水平提高，健康意识不断增强，越来越多的人加入全民健身的行列中。据中国田径协会统计，2019年全国共举办1828场次路跑、越野和徒步等赛事，覆盖了31个省区市，参加人次达712万，赛事数量和参赛人数持续上升。近年来，线上线下结合的健身运动潮流兴起，无论居家还是户外，无论儿童还是老人，适应不同人群需求的健身方式层出不穷，提供了更为丰富的健身选择。

“我们把比赛办到田间地头，办到老百姓的家门口，办到乡村、社区，让更多人享受乒乓球运动的快乐。”四川省乒乓球协会主席高亚翔介绍，2021年四川省组织乒乓球比赛1000多场次，覆盖87个县（市、区）、1350多个乡镇（街道），小小乒乓球让幸福生活更有滋味。

据统计，全国县级及以上地区体育总会覆盖率已接近100%。覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系基本形成，政府主导、多部门协同、全社会参与、全民共建共享，形成了“全民办体育、体育为全民”的良好局面。

《2020年全民健身活动状况调查公报》显示：我国城乡居民健身水平持续提升。2020年，7岁及以上居民中经常参加体育锻炼的人数比例为37.2%，比2014年提高了3.3个百分点。我国居民达到《国民体质测定标准》合格等级以上人数比例为90.4%，较2014年提升0.8个百分点。普惠性公共体育服务处处生根开花，人民的幸福指数不断攀升。

健身蔚然成风 建设体育强国

体育强国的基础在于群众体育。

北京冬奥会、冬残奥会的东风，让冰雪运动的“种子”在全国各地播撒。“这两年，北京周边滑雪场吸引了越来越多的参与者。”北京市滑雪协会主席李晓鸣说。以军都山滑雪场为例，2003年雪场建成后，滑雪人次不足3万。而刚刚过去的雪季，雪场接待人次翻了两番多。“让更多人爱上冰雪运动，最重要的是通过冰雪运动提升人民的生活品质和幸福感。”

据统计，从2015年北京申冬奥成功到2021年10月间，全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达24.56%。“带动3亿人参与冰雪运动”为全民健身增添了强劲动力，冰雪运动“南展西扩东进”，民众参与热情日益高涨。截至2021年年初，全国已有654块标准冰场，较2015年增幅达317%；建成803个室内外各类滑雪场，较2015年增幅达41%。在冰雪场地不断增加的情况下，各地积极出台措施，提升冰雪运动场地的开放程度及服务水平，更好满足广大群众对冰雪运动的需求。

大众冰雪运动的热潮，推动着全民健身事业更为蓬勃地发展。不久前，《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》出台，为全民健身勾勒出全新的发展蓝图。“《意见》的出台，回应了社会呼声和人民需求，体现了党和国家大刀阔斧推动全民健身发展的决心和意志，为加快体育强国建设构筑重要基石。”中央财经大学体育经济研究中心主任王裕雄说。

“全民健身蔚然成风，不仅意味着群众体育的大发展，更代表我国人民身体素养、收入水平、公共服务供给、产业发展水平、社会文明程度等全方位的提高，必将为实现共同富裕的目标迈出坚实一步。”国家发展改革委社会发展司司长欧晓理表示。

对接时代发展，服务人民需求，全民健身事业更上层楼，在新时代绽放着更为夺目的光彩。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 06 版）