群众看病不出村 远程诊疗惠民生

“曹医生，上次开的降压药吃完了，您再帮忙开点吧！”“我先量下血压，再帮您开药。”

在广西壮族自治区桂林市灵川县灵川镇大面村卫生室内，村医曹艳华正在为老陶进行诊疗。老陶今年72岁，患有高血压，需要常年服用降压药。量完血压，曹艳华拿起桌上的“村医通”设备，点击“费用录入”一栏，输入老陶的身份证号，录入就医诊断和药品明细后点击“结算”，便完成了医保报销结算的整个流程。

结算账单从设备顶端打出，原价近20元的降压药，经医保统筹报销后，只需要老陶个人支付两元多。以往，像老陶这样的慢性病患者要到镇卫生院或县医院买药才能享受医保政策。如今，在村卫生室就诊就能当场报销。

“‘村医通’是依托物联网构建起的村卫生室医保结算系统，它整合了乡、村两级医保报账系统和医疗业务系统。利用这一系统，村医可通过手持终端开具药品清单，并与县（市、区）医保中心实时结算，让参保群众不出村就可享受门诊报销政策。”广西壮族自治区医保中心主任向阳介绍。2018年9月，广西开始实施“村医通”工程。截至2021年，广西已为14000多个村卫生室配置了14887台“村医通”设备，实现了行政村的全覆盖。

除了利用“村医通”进行医保报销结算外，为推动医疗资源和医保服务的进一步下沉，在广西壮族自治区医保局的指导下，桂林市还在部分村卫生室安装了医保远程诊疗系统，并配置了智能药柜。村民们可在村卫生室接受桂林医学院附属医院医生的远程视频问诊，凭借医生开具的电子处方到智能药柜取药，足不出村即可实现从问诊到取药的“一站式”服务。

自2021年9月以来，桂林市医保局联合桂林医学院附属医院在灵川县、全州县、恭城瑶族自治县等的3个县医院、6个乡镇卫生院和36个村卫生室启动了“医保探家”工程，安装医保远程诊疗系统，并投放了9台智能药柜，作为“村医通”工程的延伸。截至5月底，广西村卫生室通过“村医通”累计直接结算2368.32万人次，结算医疗费用7.47亿元，医保报销金额5.61亿元。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 14 版）