荷兰单周新冠肺炎确诊病例剧增64%

新华社海牙6月14日电 （记者王湘江）荷兰国家公共卫生与环境研究所14日发布公报说，在截至14日的一周内，荷兰新增新冠肺炎确诊病例15526例，较之前一周大幅增加64%。

该机构说，奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5正在荷兰加速传播，这可能是新增确诊病例数大幅增加的原因。数据显示，所有年龄组人群中的新增确诊病例数均有所上升，在荷兰各地污水中检测到的病毒颗粒数量已经连续两周增加。

该机构说，虽然目前尚未发现新增住院人数大幅增加的情况，但病毒仍可能对弱势群体造成严重后果。目前不属于流感多发季节，出现感冒症状就有可能是感染了新冠病毒，因此人们在出现相关症状后要积极进行核酸检测。

荷兰官方统计数据显示，截至14日，荷兰累计新冠肺炎确诊病例8110818例，累计死亡22336例。

《 人民日报 》（ 2022年06月16日 17 版）