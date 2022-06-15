事关北京百万“糖友” 名中医坐诊社区为2型糖尿病居民解忧

家住丰台社区的陈大妈最近特别高兴，因为困扰她15年的糖尿病终于被控制住了。她逢人就说，“我甩掉了药罐子，血糖控制得特平稳，感谢丰台社区卫生服务中心的大夫们，感谢服务中心请来的名中医。”

陈大妈所说的社区卫生服务中心请来名中医是怎么回事呢？这得益于“北京名中医身边工程”为社区居民带来的福祉。北京市名中医身边工程将北京市大医院的名中医团队带到了基层，是北京市政府规划实施的一项推动优质医疗资源及医疗服务重心下沉、让基层百姓切身受益的利民惠民工程。自2018年，由北京市中医管理局组织名中医到社区卫生服务中心出诊全面铺开，让居民在社区就能享受到中医药全方位、全过程、全周期的健康服务。几年来，“名中医身边工程”在北京市334个社区卫生服务中心均安排名中医团队每周轮班在社区里出诊一天。

坐诊卫生服务中心，名中医与“糖友”零距离。据了解，“北京名中医身边工程”把3291名中医派到334个社区，在社区卫生服务中心里，每个名中医专家团队尽职尽责，为百姓祛病除疾。其中，“胡天宝基层老中医团队”在众多的名中医团队中，是专门为社区“糖友”进行中医治疗糖尿病，且深受“糖友”好评。

胡天宝基层老中医团队在2型糖尿病的诊疗上取得阶段性成果，几年来，团队完成了一套易于推广的2型糖尿病中医标准化治疗方案。自2020年至今，他们执行北京市名中医身边工程的任务，在北京丰台社区、北京右安门社区和北京铁营社区等多家社区卫生服务中心为社区糖尿病患者开展中医治疗，不少糖尿病患者的病情得到了控制和好转，广受“糖友”们的盛赞。截至目前，该团队与社区合作，在丰台六家社区卫生服务中心开展中医治疗2型糖尿病中医标准化方案的临床论证，已累计接诊2080人次，效果喜人。

名中医传帮带，传承与创新一个也不能少。“名中医身边工程”是一项推动优质医疗资源及医疗服务重心下沉、让基层百姓切身受益的利民惠民工程。“守正创新，传承发展，让更多的基层中医接过薪火接力棒，把行之有效的中医理论和经验更多的扩散，让名中医团队起到放大器的作用。”这是名中医胡天宝大夫的愿望。

胡天宝大夫认为，在社区接诊的重点是2型糖尿病患者，以西医的检验检查为判定标准，进行纯中医的辨证论治，取得了一定的成绩，患者的检查指标和身体状态明显向好，得到广大患者及同行认可，改变了认为中医不能治糖尿病的局面，其中大多数患者疗程结束以后，身体状态及指标稳定，显示出中医明显的优势，改变了2型糖尿病需要终身服药的认识，对患者而言，解决了终身服药的经济负担，还同时避免了各种并发症的发生。对医生而言，增强了对祖国医学的信心；对社会而言，为增强民族自信及文化自信作出贡献。

在“名中医身边工程”开展过程中，社区卫生服务中心利用网络平台，让家庭医生团队与社区居民建立联系，在名中医团队的帮助下，社区卫生服务中心的诊疗水平提高了，为患者的服务能力加强了。

专家在给患者服务的同时，又能带动社区医师，提高中心的服务水平。使名中医效能扩大化，不但患者收益，大夫也受益，这是很多社区医生的共识。据丰台右安门社区卫生服务中心的李静大夫介绍，社区医生要在患者就诊前进行必要的检查化验，并告知治疗的理念及大致过程，强调健康管理的重要性，期间根据个人的血糖检测，帮助患者总结饮食并给予健康指导，提供微信及电话沟通交流方式，除此之外，还要配合名中医的处方，指导患者正确用药。通过一系列治疗，糖尿病患者的病情就能达到理想的控制。而更为重要的是，在与名中医共同工作的过程中，社区医生也获得了很多宝贵的诊疗经验。

李静大夫以跟诊胡天宝专家门诊为例，“我发现胡老师对于脉诊有自己的思维构架，与选方紧密结合。这让我从中受益匪浅。”他说，把在跟诊中学到的经验融入到日常指导患者用药过程中，不但自己提高了医术，最终受益的还是这些糖尿病患者。据李大夫介绍，目前在该中心治疗的患者约25位，胡主任针对不同患者个性化的用药治疗，配合社区医生对患者在服药、饮食、运动方面的监督指导，患者的病情都得到有效的控制。

北京市丰台区丰台社区卫生服务中心的大夫张倩玉目前负责组织35位糖尿病患者，接受胡天宝基层老中医团队的治疗。他认为，跟随名中医团队出诊能够学习到很多书本上以外的知识，这些知识都是专家多年行医经历总结而成的经验，而且跟诊时能够学习到专家接诊患者时的主要辩证思路、用药经验，还能够结合专家给出的脉象自己学习、体会。

落实中医药“传承精华，守正创新”的精神，发展中医药。谈及对糖尿病治疗所带来的影响以及发挥的作用，“名中医身边工程”指挥部负责人，北京中医在线教育中心主任霍姝含信心满满。她希望，在大数据时代，通过治疗团队努力及传播，把胡天宝专家治疗2型糖尿病的中医方法论进一步深入研究，在实践中反复验证探求，进一步完善理论，进一步优化和规范，形成完整的体系，对临床数据进行科学、实时、精准、规范的采集，定期与不定期的总结分析，进行回顾性与前瞻性研究。与科研单位合作，对现有方药要进行毒理、药理实验，深入研究作用机制，有望开发出安全高效的中药产品，服务更广大糖尿病患者。（刘京徽 刘北南）