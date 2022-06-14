全国著名心血管病专家胡大一与青年医生畅谈职业信仰、理解和追求

“这次我给你开了调整植物神经紊乱的药，可以改善你焦虑的情绪，平时你也要配合着适当的运动，保证能睡个好觉！”6月13日，武汉市武昌医院心内科专家诊室内，武汉市武昌医院名誉院长、全国著名心血管病专家、医学教育家胡大一正在悉心为前来看病的患者诊治。据了解，自2020年“胡大一名医工作室”落户武汉市武昌医院后，只要不受疫情影响，胡大一总会挤出时间在武昌医院指导学科建设，参与教学查房和门诊。

“心血管疾病的患者，大多伴随有焦虑、抑郁等精神心理问题，我们在关注患者心脏健康的同时也要关注到患者的心理健康，更要关注到来自于心理因素干扰和表现为类似心脏不适症状的单纯心理问题。”胡大一表示，对于心血管疾病的特点、疗效和预后的影响，医生要进行必要的、恰当的识别和干预，这就是 “双心医学”理念。

在当天下午召开的“院士话清廉·青年守清廉”主题讲座上，胡大一与青年医师们面对面，畅谈对医生职业的信仰、理解和追求。他表示，当一名医生，要以人民的健康为中心，富有同情心、同理心和责任心。要充分考虑患者的利益，设身处地为患者着想，要有社会责任感，“不为良相，便为良医”。

胡大一还提出，医生要敬畏生命、守住底线，不能在患者身上谋取利益，要在正确的价值观引导下开展医疗服务，用最合理的成本，让每一位患者达到最佳治疗效果。他提倡治疗与心理沟通相融合的“双心”医学，通过基础、合理、有效、直接的诊疗方式，让医疗回归人文、回归临床、回归基本功，让患者在就医过程中感到便捷、温馨和温暖。同时，他还倡导医生要做健康的示范者，健康知识的传播者，助力健康中国建设。

青年医师们纷纷表示：“有幸面对面聆听医界泰斗教诲心情非常激动，自己将在职业生涯中遵循廉洁行医准则，对患者永葆一份清澈的爱，不负新时代医者使命。”

此外，在主题讲座上，武汉市武昌医院院长李相友表示，青年医务人员要传承老一辈“以诚为人，以勤为政，以廉为官”的精神，立足岗位，淡以明志，静以修身，系好职业生涯的“第一颗扣子”。武汉市武昌医院党委书记关爱民强调，清廉医院要坚持党建引领，通过开展培训、制度建设、持续筑牢思想、行为、制度三道防线，一体构筑清廉医院防火墙。努力打造“政治生态好、廉洁状况好、医德医风好、群众评价好、发展势头好”的清廉医院，为医院高质量发展保驾护航。