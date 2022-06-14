隐瞒旅居史接触史致多人感染 西宁三人被公开宣判

新华社西宁6月13日电（记者柳泽兴、李宁）青海省西宁市城东区人民法院13日公开开庭审理被告人马某、冶某某、冶某某某妨害传染病防治一案并当庭宣判，对被告人马某以犯妨害传染病防治罪，判处有期徒刑三年；对被告人冶某某以犯妨害传染病防治罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年；对被告人冶某某某以犯妨害传染病防治罪，免予刑事处罚。

法院经审理查明，被告人马某、冶某某某夫妇及被告人冶某某长期在上海市经营拉面馆。2022年3月30日，三被告人违反上海防疫控制措施，携马某夫妇的两个女儿驾车返往西宁。4月1日抵西宁后，三被告人违反西宁防疫预防控制措施，未按规定第一时间向社区报备，擅自离家外出购物，前往某餐馆聚餐，又至马某父母家中与亲友聚会。后向社区报备时，隐瞒在沪、在青海旅居史及与抗原检测异常人员密切接触史。次日，马某等五人核酸检测结果呈阳性，后均确诊感染新冠病毒，引发疫情传播，致124人感染（其中重型病例2人、普通型2人、轻型55人、无症状65人），现已全部治愈。

法院审理认为，被告人马某、冶某某、冶某某某违反传染病防治法的规定，拒绝执行县级以上人民政府、疾病预防控制机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施，导致新冠肺炎疫情在西宁市传播，构成妨害传染病防治罪。根据三被告人犯罪事实，综合评判其三人主观罪过、客观行为、危害后果、认罪悔罪表现等因素，依照罪责刑相适应原则作出上述判决。

庭审中，法庭围绕事实认定、法律适用、量刑情节等焦点问题进行法庭调查、质证认证、法庭辩论，三被告人均表示认罪认罚。法庭在充分听取控辩意见和三被告人的最后陈述后依法当庭宣判。宣判后，三被告人均当庭表示服判，不上诉。