上海对服务行业场所开展专项督查（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报上海6月13日电 （记者黄晓慧）近日，上海个别服务行业场所出现新增感染病例，引起社会关注。在13日举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市防控办监督指导组副组长、市应急管理局副局长沈伟忠介绍，上海市已组建16个督查组下沉各区蹲点，从12日起对服务行业相关场所开展专项督查，督促各区和有关企业引以为戒，坚决堵塞防控漏洞，严防疫情反弹。

此次专项督查主要聚焦超市卖场、餐饮理发、批发市场、宾馆酒店等服务行业及重点场所，对入口管理、员工管理、场所消毒、个人防护、进口冷链食品和夜市等场所的防控措施落实情况进行监督检查。上海市文旅系统也组建了4个督查组，开展专项疫情防控督查。

沈伟忠说，第一天的督查发现，有的场所管理不严格，环境消杀不够规范。部分场所未执行限流措施，排队等候人群未严格保持安全距离。对入场顾客未严格执行扫“场所码”、测体温等措施，有些“场所码”存在“贴而不扫”现象。有的对员工监测管理不到位，有的未进行每日核酸检测，有的未对相关从业人员实行健康监测，有的未如实记录体温检测结果等。还有的个人防护意识松懈，部分从业人员和顾客未规范佩戴口罩，在公共场所内未按要求配备防护用品。

对存在问题，督查组要求即知即改、立行立改，相关区和单位正在抓紧整改。上海将始终绷紧疫情防控这根弦，继续加大督查力度，对防疫措施执行不到位的，将严肃督促整改并通报警示、依法处置。

13日，上海新增社会面一例本土无症状感染者，宝山区顾村镇陆翔路678弄被列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 04 版）