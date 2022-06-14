抓细抓实各项防控措施  尽快控制疫情扩散蔓延

新华社北京6月13日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰13日在北京调研疫情防控工作，转达党中央、国务院对广大干部群众的关心和慰问。她来到疫情暴发点天堂超市酒吧、海伦司酒吧，实地考察流调溯源、风险人员排查管控、重点场所疫情处置情况，到北京市疫情应急处置指挥部，听取“三公（工）”协同流调排查等情况汇报，并召开座谈会，研究加快推动各项防控措施落实。她强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，坚持“动态清零”总方针，突出防控重点，抓住关键环节，采取快速灵活、科学精准的综合防控措施，进一步提高流调、转运、隔离、管控等各环节处置的质量和效率，尽快控制住疫情，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇出席有关活动。

北京这次天堂超市酒吧聚集性疫情正处于发展期，感染者活动范围广，增加了处置的复杂性。孙春兰指出，要进一步加强市级统筹，指挥体系扁平化，切实做到刻不容缓、以快制快。针对疫情形势的发展变化，及时动态调整相关防控措施，关键在抓细抓实重点区域防控，科学划定和管控出现感染者的社区，彻底阻断传播途径。要做到应检尽检、应隔尽隔，依靠社区网格化管理做好组织动员工作，确保不漏一人。要强化核酸检测全流程监管，加强现场采样的培训指导和监督评估，切实提高核酸采样和检测质量。要深入细致做好流调溯源和排查，“三公（工）”人员形成专班、密切协同，尽快理清传播链条，锁定疫情暴发源头，及时堵住漏洞。要加强重点场所防控，对人员密集、环境密闭的行业逐一评估风险隐患，稳妥安全推动放开，恢复生产生活秩序。

《 人民日报 》（ 2022年06月14日 04 版）