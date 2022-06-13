新变体致以色列新冠病例激增

近日，以色列单日新冠检测阳性病例数大幅上升。以卫生部高级官员称，此次病例增加由奥密克戎毒株BA.5变体导致，并担忧其或在该国掀起新一波疫情高峰。

6月初以来，以色列新冠疫情呈现出明显的反弹趋势。6月1日，单日新增确诊病例数达5199人， 6月5日、7日和8日，新增病例数均在5000人左右，而在5月的最后一周，单日平均新增病例数仅约1700人。6月7日，该国新冠病毒检测阳性率达到20%，病毒传播指数接近1.2，6月9日，传播指数已经上升到1.27。

6月8日，以色列卫生部新冠疫情专员萨尔曼·扎尔卡教授表示，近期感染病例的增加由奥密克戎毒株BA.5变体导致，新一波疫情可能已经开始。目前，以卫生部正在研究为公众提供第5剂新冠疫苗的可能性，并准备批准5岁以上儿童接种加强针。

同日，以卫生部新冠疫情工作组宣布，并不建议立即推出第5剂疫苗。9日，以色列卫生部总干事纳赫曼·阿什解释说，根据现有数据，无法做出推出第5剂疫苗的决定，因为不能确定现有疫苗对这种变体是否有效，也无法确定是否有必要接种新一剂疫苗以预防重症。

日前，纳赫曼·阿什曾称，随着接种时间延长，疫苗有效性逐渐降低，至今年9月到10月，以色列人口的免疫防护将基本消失。但是，“说服人们接种第5剂疫苗将是一个巨大的挑战”。

此前，由于疫情趋于稳定，以色列政府取消了包括在室内环境戴口罩等几乎所有的防控措施，甚至正在研究允许确诊病例不再隔离。近日，随着疫情反弹，有专家团队建议以卫生部恢复室内口罩要求，但政府称暂时不会改变政策。

6月8日，扎尔卡建议高风险人群完成疫苗接种并在封闭区域戴口罩。6月9日，阿什呼吁以色列人评估自己出现严重症状的风险，目前政府将是否在室内戴口罩的决定权留给个人。