儿童感染原始株无助抵抗奥密克戎 但接种疫苗确能提供保护作用

美国科学家在最新一期《自然·通讯》杂志撰文指出，此前感染新冠病毒或罹患儿童多系统炎症综合征（MIS-C）并不能帮助儿童抵抗奥密克戎变体，但接种疫苗的确能提供保护作用。

最新研究负责人之一、美国波士顿儿童医院医学博士阿德里安·兰多夫说：“儿童此前感染新冠病毒产生的抗体不能中和奥密克戎变体，这意味着未接种疫苗的儿童仍对奥密克戎敏感。”

研究人员从62名新冠病毒重症住院儿童和青少年、65名罹患MIS-C的住院儿童和青少年，以及50名新冠病毒轻微症状恢复儿童体内采集了血样，所有样本采集于2020年和2021年初，即奥密克戎变体出现之前。

兰多夫团队将血液样本暴露于一种伪病毒（源于新冠病毒，但去除了其毒力），并测量样本中的抗体中和5种不同的新冠病毒变体——阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔和奥密克戎的能力。

研究发现，儿童和青少年样本中的抗体中和上述5种新冠病毒变体的能力都有一定程度的下降，但中和奥密克戎的能力下降最明显。

兰多夫解释道，奥密克戎变体与以前的变体非常不同，它的刺突蛋白上有许多突变，这一最新研究证实了它能够逃避抗体反应，“针对奥密克戎，未接种疫苗的儿童仍然易感。”

研究人员指出，相比之下，接种过两剂新冠疫苗的儿童对包括奥密克戎在内的5种变体表现出更高的中和抗体滴度，家长应该为儿童和青少年接种疫苗。