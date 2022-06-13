国家卫健委：全国居民健康素养稳步提升

“我们出一次门诊可能受益的只有几十人，而做科普受益人群会显著增加。”在6月10日国家卫健委召开的“一切为了人民健康——我们这十年”系列新闻发布会上，国家健康科普专家库成员、北京儿童医院急诊科主任王荃现身说法，号召医务人员积极参与健康科普教育工作。

十年来，医务人员不仅在临床一线开出健康教育处方，也面向社会科普宣教，引导群众通过关注自身、改变行为来促进健康，让健康教育成为远离疾病的良方。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，全国居民健康素养水平稳步提升，从10年前100人中仅有8.8人掌握基本健康知识和技能提高到2021年的25.4人，提前完成健康中国行动2022年阶段性目标。

健康科普被视作日常诊疗，只为群众少得病

“健康优先，健康教育要先行。我们一直在推动医疗机构开展健康科普活动。”米锋解释，让人民群众掌握健康知识和技能，能够“少得病、晚得病”，是落实大卫生、大健康理念和预防为主方针的重要体现。

各地医疗卫生机构成为健康科普工作中的主阵地，医务人员成为主力军。在上海，全市400余家公立医疗机构普遍成立了健康促进委员会，积极主动开展健康科普；在河南，健康科普大赛被纳入河南省总工会技能竞赛系列，获得金奖的医务人员被授予河南省五一劳动奖章……

各地鼓励医务人员更多地参与到健康科普工作中：有的将科普视作日常诊疗活动、有的将开展健康巡讲视同下基层、有的将健康教育和科普能力纳入职称考核评定……在制度创新的带动下，医务工作者的科普能力和水平也不断提高，除了开展义诊、巡诊、健康讲座等，不少个人还参加了健康脱口秀、开通了新媒体账号。

加强权威专家库建设，官方辟谣虚假信息

新媒体时代，传播门槛变低，一些自媒体抓住人们对健康信息关注的特点，产生一些伪健康科普，做一些假的健康传播，带来很大危害。

“有一些虚假的科普，需要官方不断地辟谣，提供科学权威的信息。”米锋坦言，为了让更多真正的健康知识抵达公众，需要有权威健康知识“生产方”，匹配好的“传播渠道”。

2020年2月，健康中国行动推进办公室组建了国家健康科普专家库，该项工作由国家卫生健康委宣传司牵头推动，来自健康教育、临床医学、公共卫生等30余个领域的1000多位专家成为专家库首批成员。截至目前，全国所有的省份都建立了省级健康科普专家库。

与此同时，国家卫生健康委、中宣部、中央网信办等9部门共同出台了全媒体健康科普知识发布和传播机制文件，明确了健康科普知识发布、传播、监管的主体以及相应的责任。

“专家库是健康科普知识的权威‘生产方’，传播机制打通了健康科普的‘传播渠道’。”米锋介绍，专家库和机制的建设，就是要为群众提供更加科学、权威、专业的健康科普知识，营造清朗的媒体健康科普环境，增加健康知识传播频率，扩大传播的范围，从而能够将更多、更优质的健康知识送到千家万户。