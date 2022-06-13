上海各区加大招商引资力度（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报上海6月12日电 （记者姜泓冰、巨云鹏）上海市杨浦区10日举行投资促进大会，会上，杨浦区政府与28家企业签订战略合作协议，项目总投资额达325亿元，涵盖人工智能、智能制造、在线新经济、生物医药、金融服务等多个产业领域。

进入全面恢复正常生产生活秩序阶段后，上海各区纷纷加大招商引资力度，推进重点项目集中签约和开工建设速度，全力增添经济恢复和重振新动能。日前，青浦区举办“服务企业直通车”暨重点产业项目“云签约”仪式，共签约优质项目48个，总投资额超210亿元。从项目类型看，数字经济类项目19个、总部经济类7个、生物医药类7个。从项目规模看，5亿元及以上项目13个、涉及投资额/注册资金174亿元，占比84.9%，其中50亿元以上项目1个。

青浦区区长杨小菁表示，青浦将抢抓进博会、长三角一体化发展示范区、虹桥国际开放枢纽等重大战略机遇，一手抓常态化疫情防控不懈怠，一手抓经济发展不动摇。

杨浦区推出全力加快经济恢复和重振行动方案，出台5个方面30条措施，立足“企业感受度、政策精准度、措施便捷度、保障温暖度”，力争让更多市级政策措施加快落地实施，充分吸纳以往出台政策中企业反响较好的举措，更好地稳定企业发展预期与信心。杨浦区同时推出重点企业首席服务员制度，进一步优化营商环境，提升为企业服务的能级和水平。

青浦区在助企纾困方面，推出第一批“免申即享”扶持资金1877.6万元，首批为小微企业和个体工商户减免房屋租金约5800万元。青浦区表示，将高效落实一揽子政策扶持“组合套餐”，帮助企业解决实际问题。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 04 版）