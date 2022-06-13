北京全力以赴防止疫情外溢（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京6月12日电 （记者朱竞若、王昊男）北京涉天堂超市酒吧聚集性疫情持续报告续发病例，截至12日15时已累计报告166例感染者，涉及14个区和经开区。北京市政府新闻发言人徐和建表示，这波疫情来势凶猛，防控难度很大，目前仍存在外溢扩散的风险。当前，北京上下正全力以赴，争分夺秒深挖细排所有风险点位和人员，防止出现疫情外溢，以最快速度阻断疫情传播链条。

疫情初现，北京市第一时间派出指导组，并调配市级流调力量扑到一线。市涉疫风险应急处置指挥部，坚持事不过夜、连续作战，保持24小时运行，扁平化指挥调度。各区快字当头，进一步加大排查管控力度，区、街党员干部压到疫情防控一线。

在12日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，朝阳区副区长孟锐介绍，自13日起朝阳区将连续开展3天区域核酸筛查。丰台区对快递、冷链、装修装卸等从业人员，按照风险等级开展不同频次筛查；针对涉酒吧病例相关街镇和距离风险区较近的区域，开展连续3天核酸筛查。西城区迅速划定封管控区域，对感染者所涉及的外环境全面消杀。门头沟区已划定5个封控区，目前风险点位环境采样核酸检测结果均为阴性。

目前，北京市餐饮、商场、超市等场所严格落实限流开放、测温扫码、查验72小时内核酸阴性证明等防控措施。6月11日，北京市商务局发布了新版《餐饮行业新冠疫情防控指引》《外卖人员新冠疫情防控指引》，强调堂食恢复的同时，疫情防控更要做细做实。

北京市区两级城管、文化执法等部门持续加大督导检查力度，违规、松懈行为一经发现，立即通报，立即整改。

6月12日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者33例，均为隔离观察人员。北京正按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，积极稳妥有序推进复工复产、稳产达产。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 04 版）