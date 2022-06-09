直播预告：疫情下前列腺癌患者的自我管理

近年来，男性健康越来越成为大众关注的问题。在疫情防控常态化时期，应如何做到前列腺疾病早诊早治？日常生活与就医时应该怎样做好防护？6月10日15:00，“人民好医生”客户端将邀请复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科主任戴波做客直播间，为大家科普疫情下前列腺癌患者的自我管理方法。

专家介绍：

戴波，医学博士、主任医师、博士生导师，复旦大学附属肿瘤医院泌尿外科主任，中国抗癌协会泌尿男生殖系肿瘤专业委员会青年委员会秘书长，中国医疗保健国际交流促进会腔镜内镜外科分会常务委员上海市泌尿外科学会委员，担任《中华泌尿外科杂志》《中国癌症杂志》《南方医科大学学报》《中国癌症防治杂志》编委。

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