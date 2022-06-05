上海新增本土新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者16例

中新网6月5日电 据上海卫健委微信公众号消息，2022年6月4日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例6例和无症状感染者16例，其中1例确诊病例为既往无症状感染者转归，5例确诊病例和16例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例1例和无症状感染者3例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年6月4日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例6例，含1例由既往无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院157例。

病例1，居住于浦东新区，

病例2，居住于黄浦区，

病例3、病例4，居住于徐汇区，

病例5，居住于闵行区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6，居住于杨浦区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年6月4日0—24时，新增本土无症状感染者16例。

无症状感染者1—无症状感染者5，居住于黄浦区，

无症状感染者6，居住于徐汇区，

无症状感染者7、无症状感染者8，居住于虹口区，

无症状感染者9、无症状感染者10，居住于杨浦区，

无症状感染者11，居住于闵行区，

无症状感染者12—无症状感染者16，居住于宝山区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年6月4日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院1例，来自美国。

该病例为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年6月2日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

该境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者15人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年6月4日0—24时，新增境外输入性无症状感染者3例。

无症状感染者1为中国籍，在刚果(布)工作，自刚果(布)出发，经法国转机，于2022年5月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国留学，自美国出发，于2022年6月1日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为中国籍，在英国工作，自英国出发，经芬兰转机，于2022年6月3日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

3例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者62人，均已落实集中隔离观察。

2022年6月4日0—24时，解除医学观察无症状感染者836例，其中本土无症状感染者832例，境外输入性无症状感染者4例。

2022年2月26日0时至2022年6月4日24时，累计本土确诊58024例，治愈出院56744例，在院治疗692例(其中重型36例，危重型19例)，死亡588。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年6月4日24时，累计境外输入性确诊病例4624例，出院4609例，在院治疗15例。现有待排查的疑似病例0例。