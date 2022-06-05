青南支医：在最接近云端的地方 “医”心守护牧民健康

“专家在玉树挽救了孩子的生命，我们不用跑800多公里去西宁，真心感激不尽。”患儿家属索南激动地说。

索南4个月的孩子近日因重症肺炎、脓毒血症、感染性休克同时合并多脏器衰竭，住进了青海省玉树藏族自治州人民医院儿科，正好遇到在这里支医的青海省妇女儿童医院医生孙敬。在孙敬的帮助和治疗下，孩子病情明显好转。

玉树藏族自治州、果洛藏族自治州、黄南藏族自治州位于青海省南部（简称青南地区），这里平均海拔4000米以上，常年气候恶劣、生活条件艰苦、群众居住分散，常见病、慢性病、高原病、地方病、传染病多发。受地域环境等因素影响，长期以来，青南三州为代表的偏远农牧区优质医疗资源稀缺、医疗服务能力弱。

2018年12月，青海省通过跨行业、跨地区统筹调剂各地事业单位183个编制，创造性建立青南地区高层次医疗卫生人才动态编制“周转池”，将编制分配给12家省级公立医院，组成帮扶团队，在青南三州7家州级公立医院、14家县级综合医院开展组团式驻点帮扶工作。

据了解， 青南支医以“需求导向、双向选择”为原则，从省级医院选拔工作5年以上、具有中级以上职称的业务骨干，通过组团的方式，形成整体合力，着力提升受援医院医疗服务水平和质量。

“作为受援医院，在青南支医的帮助下，我们不仅提升了自身业务水平，也创造性开展了多项新技术，还进一步规范了诊疗。”玉树州人民医院院长助理索南巴久说。

青南支医以提升县域医疗机构服务能力为核心，重点加强州县两级医院急危重症、产科、儿科、心脑血管、呼吸、传染病、肾病及肿瘤等专科能力建设。走进玉树市八一医院血液净化中心，医护人员正在为患者做透析。医院内科主任尼样卓玛说：“2019年，我们医院在青海大学附属医院帮扶下，建立了玉树州第一家血液净化中心。”

“以前玉树的患者需要去西宁、西安、成都等地做透析，如今可以在‘家门口’做治疗。青海大学附属医院连续两年派多名专家手把手教学，现在科室7名医护人员可以独立开展工作。”尼样卓玛说。

玉树州卫生健康委员会副主任刘军表示，青南支医团队通过专科建设，进一步强化受援医院常见病、多发病诊治能力培养，重点指导慢性病防治技能，强化团队业务能力，逐步推动综合服务能力的提升。

据统计，截至目前，青南支医团队共开展门急诊服务32.8万人次、开展住院服务4.88万人次、带教手术5174人次、开展新技术新业务635项。

青海省卫健委党组书记、主任苏全仁表示，近四年来共有732名专家参与支医行动，建立新学科、开展新技术、填补县级医院业务空白，变“输血”为“造血”，为当地培养了一批带不走的优秀人才，显著提升了受援医院医疗服务能力。

“青南三州诊疗总人次较2018年增加15.04%、门急诊人次增加14.29%、住院人次增加25.27%、手术人次增加39.22%。有效缓解了青南地区群众‘看病难’‘看病远’问题。”苏全仁说。