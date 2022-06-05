杨梅、桑葚上市季到来，这些水果应该怎么选？

据杭州市市场监督管理局微信公众号4日消息，杨梅、桑葚上市季来临，杭州市市场监管局近期对流通环节的杨梅、桑葚等新鲜水果开展了专项抽检，检测项目涉及甜蜜素、糖精钠、三氯蔗糖、纽甜等甜味剂和脱氢乙酸等防腐剂。

文章显示，从10批次桑葚与20批次杨梅共30批次当季新鲜水果中检出6批次杨梅使用了甜味剂，其中3批次检出甜蜜素、2批次检出糖精钠、1批次检出三氯蔗糖，杨梅违规使用添加剂的问题发现率达30%，其中甜蜜素检出含量在0.0566-0.0741g/kg，糖精钠检出含量在0.0230-0.0671g/kg，三氯蔗糖检出含量为0.0186g/kg，此次专项抽检未检出防腐剂。

该文章称，甜蜜素、糖精钠、三氯蔗糖是为人熟知的甜味剂，均为国家批准使用的安全的食品添加剂。根据《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中关于食品分类及允许使用的食品添加剂种类规定，杨梅、桑葚属于新鲜水果，不允许使用甜蜜素、糖精钠、三氯蔗糖等食品添加剂，商家为了提高水果甜度，从而促进销售，可能采用浸泡等方式进行超范围使用食品添加剂。

由于此类甜味剂甜度极高，因此一般只需微量使用即可调和轻微酸涩的口感，以甜蜜素为例：FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会(JECFA)制定的每日允许摄入量(ADI)为11mg/kg bw，一般成年人(60kg计)一天食用近10kg的杨梅才可能超标摄入，本次专项实际检出含量普遍较低，均未超过0.1g/kg，使用量总体上对人体危害较小，但是超范围使用食品添加剂的行为还是违法的。

对此，杭州市市场监督管理局公布消费提示：

1.建议消费者挑选杨梅时注意以颗粒饱满、色泽稍黑为佳，果肉外表为圆刺的较甜、尖刺的较酸；新鲜的杨梅有自然的清香味、无酒气。

2.各地杨梅除江西杨梅5月初较早上市外，一般普遍在6月初至6月中旬上市，对于过早或过晚上市的杨梅建议谨慎购买。

3.建议消费者关注外观色泽与口感的匹配性，对于果体小、颜色浅但口感过甜的情况，警惕存在使用甜味剂的风险。

4.杨梅、桑葚保质期短，一般室温下2天内外观及口感就会出现显著变化，对于保质期过长的情况，建议消费者警惕存在使用防腐剂的风险。

5.杨梅、桑葚果酸含量高，儿童与肠胃功能欠佳的消费者不宜过量食用。