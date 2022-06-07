上海社会面新增3例新冠肺炎本土确诊病例

记者从6月6日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，6月6日，上海市社会面新增3例新冠肺炎本土确诊病例。

发现新增阳性感染者后，上海市、区疫情防控应急处置机制立即响应，全面开展流行病学调查、相关人员排查、采样检测和防控管理，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。3例病例已转运至定点医疗机构隔离治疗。

截至6月6日16时，共排查到这3例病例在沪密切接触者12人，均已落实隔离管控，其中4人核酸检测结果阴性，其余正在检测中。

根据上海市目前疫情形势和相关规定，经上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定，将静安区大宁路街道广延路1188弄、徐汇区天平路街道永嘉路172弄住宅小区（含永嘉路172弄、170号、166弄1-3号）、徐汇区田林街道田林十一村（多层住宅区）列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。（记者袁全）