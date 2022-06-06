北京疫情防控取得阶段性成果（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京6月5日电 （记者朱竞若、王昊男）当前，北京市除个别区外，其他各区连续7日以上无社会面病例，疫情防控取得阶段性成果，向好态势持续巩固。首都严格进京管理联防联控协调机制、北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究决定，自6月6日起，除丰台区全域及昌平区部分区域外，北京全市其他地区进一步分区分级动态实施社会面防控措施。

主要调整包括：

居家办公地区调整为正常上班。公交、地铁、出租车等公共交通正常运营，逐步推进公交、地铁查验72小时内核酸阴性证明。餐饮经营单位开放堂食服务，控制人流密度，合理保持就餐间距。

中小幼分期分批梯次返校，在高三年级学生提前返校备考基础上，中小学其他年级学生6月13日返校，幼儿园幼儿6月20日返园。各类培训机构分类恢复线下培训活动，具体时间由各主管部门确定。高校严格校园出入管理，在做好期末各项安排的前提下组织学生安全有序返乡返家。

快递、外卖服务人员可进入小区（村），减少面对面接触，进行无接触配送。安全有序放开装修、改造、改建、维修等“散装散建”生产活动，落实从业人员“一登三查”要求。恢复本市旅行社经营市民“在京团队旅游”业务，参加团队旅游人员应完成新冠疫苗全程接种或加强免疫接种。

各类景区、景点、公园坚持“限量、预约、错峰”，按照75％限流开放。各类图书馆、博物馆、电影院、美术馆、文化馆和体育健身、演出娱乐、互联网上网服务等场所按75％限流开放。

进入各类公共场所、单位、楼宇、社区（村），乘坐公共交通工具，参加有组织的聚集性活动的核酸阴性证明，由48小时调整为72小时。对通勤人员每次进出京查验要求调整为72小时内核酸阴性证明。实现连续7日无社会面病例的地区，转入常态化防控。

相关安排中，对需要继续从严从紧的社会面防控措施也进行了强调。包括：严格封（管）控区管理，保持常态化核酸筛查力度等。其中，进出京将继续严格查验48小时内核酸阴性证明和“北京健康宝”绿码，抵京24小时后、72小时内须进行1次核酸检测，抵京人员7日内不聚餐、不聚会，倡导居家办公。

“当前全市社会面稳定清零重点在丰台、昌平两区。”在5日召开的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建介绍，丰台区全域和昌平区部分区域继续坚持现有从严从紧防控措施。两区连续7日无社会面病例后，转入常态化防控阶段，同步调整社会面防控措施。

“加快推动全市统筹疫情防控和稳定经济增长实施方案落地见效。”在相关安排中北京还明确提出，要多措并举支持企业正常生产经营，持续加力助企纾困和营商环境优化，精准帮扶受疫情影响的突出行业，加快释放消费活力，发挥有效投资关键作用，促进产业链供应链安全稳定。

据通报，6月5日零时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者5例；6月4日零时至5日15时，无社会面新增。

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 04 版）