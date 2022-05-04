明起通勤人员首次进出京 须持48小时内核酸阴性证明

据北京市委宣传部对外新闻处处长田伟介绍，鉴于当前本市疫情形势，为防止疫情外溢扩散，首都严格进京管理联防联控协调机制决定，近期本市中高风险地区人员、有一例及以上感染者的街乡镇人员、封控区管控区和临时管控区人员、“北京健康宝”弹窗人员严控出京。其他人员非必要不出京，确需出京的，须持登机登车前48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，机场、火车站将加强查验，对公路出京人员也将进行抽查。对于违反出京规定、造成疫情传播的，依法追究法律责任。

对通勤人员，保持进出京政策一致，自5月5日起，首次进出京须持48小时内核酸检测阴性证明，此后进出京持7日内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，非绿码人员严禁进出京，统一执行社区防控有关规定。

此外，提醒进返京人员，节后进返京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码，抵京前或抵京后12小时内，需通过“京心相助”小程序向所在社区（村）、单位、酒店等报告。在京单位要督促员工返岗前48小时内加做一次核酸检测。核酸检测阴性证明，以“北京健康宝”核酸查询结果或纸质报告为凭证。“北京健康宝”以核酸检测时间为准，纸质报告以报告时间为准，检测阴性结果未出之前居家办公。为了做好疫情防控，倡议错峰上下班、居家办公。