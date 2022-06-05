国家卫健委：全国新冠本土感染者已连续6天降至100例以下

人民网北京6月5日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好全国高校学生离校返乡工作有关情况，并答记者问。

会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续保持在一百例以下，但近7日有16个省份报告了本土疫情，要慎终如始做好常态化疫情防控，立足早发现、早报告、早隔离、早治疗，快速处置，精准防控，阻断疫情传播。

国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙进一步介绍，目前全国疫情总体呈现稳定下降态势，5月30日以来，全国新冠本土感染者已经连续6天降至100例以下，但近日内蒙等局部地区又出现了新的聚集性疫情。当前，全国疫情防控形势依然严峻复杂，前期发生疫情的地区要继续做好应急处置工作，尽快阻断疫情传播，上海要坚决防止疫情反弹回潮扩散，北京要进一步阻断传播链条延长，吉林、辽宁要切实阻断沿边疫情扩散；其他地方要做好常态化疫情防控，持续巩固疫情防控成果。

米锋表示，今天是端午假期的最后一天，“采秀撷群芳，争储百药良”，自古以来，人们在端午悬菖蒲、佩香囊，注重祛病防疫。

“良好的卫生习惯也是战胜新冠肺炎疫情的重要基础，让我们一起努力，始终做好个人防护，遵守防疫要求，积极接种新冠病毒疫苗，共同抗击疫情。”米锋说。