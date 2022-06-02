“小胖墩”的背后是健康风险

随着生活水平不断提高，身边的“小胖墩”也越来越多。很多人会觉得，孩子胖胖的很可爱，殊不知，儿童肥胖是一种影响终身健康的慢性疾病，会引起儿童发生高血压、高血糖、肌肉与骨骼发育不足等代谢异常，同时增加心脑血管疾病、Ⅱ型糖尿病、骨质疏松等慢性病过早发生的风险。时值“六一”国际儿童节，中国健康促进基金会健康传播与促进专项基金、中华预防医学会健康传播分会、中国健康促进与教育协会健康传播分会、北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系四家机构联合发布了《“健康体重 健康未来”儿童青少年健康体重家庭行动倡议》，为家庭如何帮助孩子保持健康体重提出了相关建议。

儿童超重、肥胖现象日趋严峻

《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》数据显示，我国6—17岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。而《中国居民2002年营养与健康状况调查》的数据显示，我国7—17岁、7岁以下儿童青少年超重肥胖率为6.6%和5.4%。专家预测，若不采取有效的干预措施，到2030年，我国7岁及以上儿童青少年超重肥胖率将增长至28%。

为积极配合和助力“健康中国行动中小学健康促进行动”和《儿童青少年肥胖防控实施方案》的实施，国家卫生健康委疾控局、中国健康教育中心、中国记协办公室指导的中国健康知识传播激励计划今年启动了“健康体重 健康未来”专题项目，此次倡议的发布，是其中的重要内容。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系教授马冠生指出，肥胖对孩子的健康影响是多方面的。超重和肥胖会影响到孩子的身高、体格生长，会影响孩子神经、心血管、呼吸、循环等系统的发育，会显著增加多种慢性疾病过早发生的风险，还会引发自卑、抑郁等心理问题。

“一项近1.6万人参与的‘你是否关心过孩子的体重问题’的网络调查显示，超过2/3的家长表示，比较关心或非常关心孩子的体重问题，但在网络评论中，有相当数量的家长表示苦于不知道有效的预防干预措施。”中国健康促进与教育协会副会长、中华预防医学会健康传播分会主任委员孔灵芝说，这恰恰是开展健康体重专题项目以及发布家庭行动倡议的目的和意义所在。

据了解，此次倡议的内容包括知晓健康体重的判定标准、做好日常监测以及家庭合理膳食、培养孩子运动习惯和呵护孩子心理健康等五个方面。

“五个到位”助力孩子保持健康体重

家庭是儿童青少年成长最重要的环境之一。国内外的多项研究发现，家长的食物供应方式和是否经常参与运动，对儿童青少年的食物选择和身体活动水平具有非常重要的影响。为此，此次倡议提出“五个到位”，以帮助家长科学助力孩子预防超重、肥胖。

一是认识到位：提升健康素养，认识超重、肥胖的危害。积极学习健康体重知识，了解儿童青少年超重、肥胖的标准。提高对肥胖危害的认识，明确肥胖是一种危害儿童青少年身心健康的慢性代谢性疾病。儿童青少年时期肥胖如未得到有效干预，将会影响其一生的健康。

二是监测到位：定期测量体重，必要时遵循专业意见进行健康干预。家中常备身高尺和体重秤，定期为青少年测量身高、体重，做好记录，并参照相关标准进行评估。如发现儿童青少年超重、肥胖，应及时咨询专业人员或到医疗机构检查，并遵医嘱进行健康干预。

三是营养到位：健康家庭饮食习惯，五“多”与五“少”。五多——多要求、多响应：对儿童青少年的饮食提出合理要求，多回应儿童青少年需求并合理引导，避免强制饮食或者过于放纵。多样化：每天摄入12种以上食物，合理膳食搭配，适量增加新鲜蔬果、全谷物、奶制品等。多共餐：多陪同儿童青少年共同就餐，营造良好的就餐氛围；同时多在家就餐、规律就餐。多提供小分量食物：多给儿童青少年提供较小分量的食物，有助于减少肥胖发生风险。多看标签：采购预包装食品前查看营养标签，选择有利于儿童青少年健康的食品。五少——减少挑食、偏食习惯：教育儿童青少年不挑食、不偏食，不将食物当作奖励或安慰儿童青少年的手段。少油盐糖：烹饪时减少煎、炸的方式，可采用蒸、煮、炒的烹饪方式，减少油、盐和糖的用量。少（低）能量、高营养：选择低能量、高营养密度的食物和零食，如蔬菜、水果、奶制品、原味坚果等，减少高能量密度、高油、盐、糖的零食，少喝或不喝含糖饮料。少加餐：培养规律就餐习惯，减少放学后、晚饭后及睡前的频繁加餐。不视屏就餐：用餐时不看电视、手机或其他电子产品。

四是运动到位：营造共同运动的家庭氛围。应当帮助或陪同儿童青少年参与多种多样的体育锻炼，每天中高强度运动不少于1小时，以有氧运动为主，每周2~3次抗阻运动。父母参与运动的儿童青少年更容易养成良好的运动习惯，建议家长陪伴儿童青少年共同参与运动。有条件的情况下，尽可能多参与户外运动，促进身体发育、视力等多方位的健康成长。建议控制视屏时间，在网课间歇注意休息、运动和放松。

五是呵护到位：合理要求，倾听诉求，理性响应。倾听儿童青少年的观点，理性响应儿童青少年的需求，在尊重儿童青少年的前提下，以共同参与、鼓励、劝说等方式培养健康的家庭健康行为习惯。保证儿童青少年的适宜睡眠：6—12岁儿童每天睡眠9~12小时，13—17岁儿童青少年每天睡眠8~10小时。过多或过少的睡眠都会对儿童青少年的健康产生不利影响。重视与儿童青少年的日常沟通，关心儿童青少年的心理健康和在校表现，帮助儿童青少年正确面对和处理问题，避免因超重、肥胖带来的心理问题，建立自信、阳光的心态。

据悉，中国健康知识传播激励计划“健康体重 健康未来”项目还将进一步对儿童青少年超重、肥胖的干预进行系列调研，就相关科学研究和行之有效的干预案例进行梳理，并提供促进儿童青少年健康体重的相关行动建议。