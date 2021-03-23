国家卫健委：全国互联网医院已超1100家

人民网北京3月23日电 (记者乔业琼) 3月23日上午，国家卫健委在京召开例行新闻发布会，介绍“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动有关情况。

发布会现场。人民网记者 乔业琼摄

会上，国家卫健委规划司司长毛群安在回答记者提问题时，介绍了我国在“互联网+医疗健康”方面取得的成效。

一是制定出台配套政策。国家卫健委先后出台了“互联网+医疗健康”便民惠民的10项服务30条措施以及相关文件。同时，还协调联动有关部门相继推出了十多项配套政策。

二是加强信息技术支撑。基本建成国家全民健康信息平台，并投入试运行。7000多家二级以上公立医院接入了省统筹区域平台，2200多家三级公立医院初步实现了院内信息互通共享。

三是严守安全监管底线。30个省份建立了互联网医疗服务监管平台，提升线上的监管能力。

四是总结推广示范经验。支持“互联网+医疗健康”示范省建设，通过召开新闻发布会、通报表扬、编辑出版案例集、开辟媒体专访等方式，推广典型做法。

五是助力支撑新冠肺炎疫情防控。鼓励深化“互联网+医疗健康”服务，发挥信息化在辅助疫情研判、创新诊疗模式、提升服务效率等方面的支撑作用。

毛群安表示，总的看，支持“互联网+医疗健康”发展的政策效益日益显现，并且在疫情防控中发挥了突出作用，已经形成部门协同、上下联动的良好发展态势。据不完全统计，目前7700余家二级以上医院建立起了预约诊疗制度，提供线上服务，全国建成互联网医院已经超过了1100家。“互联网+医疗健康”在很多医疗机构逐步从“可选项”变成了“必选项”，从“锦上添花”变成了“雪中送炭”，互联网医疗已经成为医疗服务的重要组成部分，公众在看病就医过程中也得到了更好、更便捷的体验。

毛群安说，下一步，将继续以“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动为抓手，深入总结推广典型经验做法，围绕提高老百姓看病就医的获得感，持续推动“互联网+医疗健康”服务向纵深发展。