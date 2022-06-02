直播预告：关注神经眼科 呵护眼睛健康

近些年来，近视眼、青光眼、白内障等危害眼健康的疾病逐渐被大众熟知，但对中青年人危害更大的视神经疾病却很少有人知晓。视神经疾病当中最常见的是视神经炎，它是中青年人致盲的主要疾病。神经眼科学是介于眼科学和神经病学之间的一门学科，其范畴盖于眼科和神经病学两方面的知识，神经眼科与普通眼科有什么不同？哪些疾病是神经眼科的治疗范畴？

6月6日14:00至15:00，“人民好医生”客户端将邀请解放军总医院眼科医学部主任医师魏世辉做客演播室，详细讲解神经眼科学相关科普知识。

专家介绍：

魏世辉，解放军总医院眼科医学部主任医师、博士生导师。中华医学会眼科学分会神经眼科学组组长、中国医师协会眼科医师分会神经眼科专业委员会主任委员、中国研究型医院学会神经眼科专委会主任委员、亚洲神经眼科协会（ASNOS）常委。

擅长：神经眼科疾病，特别是视神经疾病的诊断和治疗。

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